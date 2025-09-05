Irina Vlah, vizată de măsuri restrictive: Serviciul Fiscal va bloca fondurile și resursele economice

Consiliul Interinstituțional de Supervizare a decis aplicarea măsurilor restrictive internaționale ale Canadei împotriva activităților de interferență ale Rusiei în Republica Moldova.

„Nu vom tolera ca securitatea națională să fie călcată în picioare și transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”, se arată în comunicatul emis de premier.

Potrivit documentului, Serviciul Fiscal de Stat urmează să blocheze, în termen de două zile de la identificare, fondurile și resursele economice ale Irinei Vlah.

Pe lista persoanelor și entităților supuse măsurilor restrictive figurează și Evghenia Guțul, Mihai Vlah, Iurii Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov, Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dumitru Chitoroagă, Dmitri Buimistru, Alexei Lungu, Veaceslav Valico, Victoria Furtună, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun, Asociația Obștească „Scutul Poporului” și Blocul politic Pobeda/Victorie.

„Toți au obligația să respecte legea, iar cei care o încalcă și lucrează în interesul unui stat străin pentru a destabiliza Republica Moldova vor fi sancționați corespunzător, indiferent de cât de tare se victimizează pentru a obține scor electoral”, precizează șeful Guvernului.