Ironii în Legislativ: program scurt, aplauze lungi și un birou mutat strategic

Vasile Costiuc a revenit cu un discurs încărcat de ironie în Parlament, criticând ritmul lent al activității legislative și modul în care sunt gestionate ședințele. El a spus că eficiența este atât de „impresionantă”, încât după trei voturi pe butonul verde, la ora 11:30 deputații se pregătesc deja de plecare. Mesajul său a fost un semnal direct către majoritate, că ritmul actual nu corespunde așteptărilor publice și nici responsabilității pe care o presupune mandatul parlamentar.

Costiuc a descris o ședință de vineri care, potrivit lui, a devenit emblematică pentru această relaxare generalizată. Deputații au intrat în sală în jurul orei 9:45, iar primele zece minute au fost dedicate aplauzelor adresate Robertei Metsola, în loc să fie rezervate dezbaterilor sau proiectelor urgente. Ulterior, Parlamentul a trecut rapid prin procedura de vot, marcând trei decizii și închizând ziua în timp record.

Liderul partidului Democrația Acasă, intrat cu șase deputați în actualul Legislativ, a folosit acest exemplu pentru a sublinia lipsa de implicare reală și absența unei agende complexe care să justifice prezența în Parlament pe întreaga durată a programului de lucru. El a sugerat că instituția trebuie să demonstreze mai multă seriozitate și consecvență, în special într-o perioadă în care cetățenii cer reforme și rezultate concrete.

Costiuc a reamintit și scandalul privind biroul care i-a fost atribuit inițial, situat lângă toaletă, situație pe care a făcut-o publică în stilul său ironic obișnuit. Această repartizare a generat reacții în spațiul public, fiind interpretată de el drept o încercare de marginalizare sau minimalizare a formațiunii sale în Legislativ.

Ulterior, a anunțat că i-a fost oferit un birou nou, considerabil mai bun, afirmând că nu acceptă să fie pus la margine și că Democrația Acasă își cunoaște rolul și locul în Parlament. El a transmis că prezența celor șase deputați ai formațiunii nu este una decorativă, ci una activă, iar partidul său va continua să îi responsabilizeze pe ceilalți actori politici.