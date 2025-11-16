Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău decât acum şase luni

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că românii o duc mai rău decât în urmă cu şase luni, în condiţiile în care inflaţia este de 10%, iar pentru cei care sunt la limită, acest lucru este „foarte dificil”. ”Pe de altă parte, noi, ca societate, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri pentru că România a fost împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus: «nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump». Intram într-un cerc vicios şi puteam ajunge la inflaţie de 20-30%”, a avertizat şeful statului. Nicuşor Dan a precizat că şi 2026 va fi un an dificil, dar că din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească.

”Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău, da, în momentul ăsta faţă de acum, să zicem, şase luni, faptul că avem o inflaţie de 10%, asta înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puţin decât putea să cumpere şi pentru unii dintre ei care erau la limită asta este chiar foarte dificil. Pe de altă parte, noi am fost, noi vorbim ca societate, administraţie în întregime, am fost nevoiţi să luăm nişte măsuri, pentru că România este împrumutată de nişte fonduri de investiţii, bănci şi oamenii ăştia au spus nu reduceţi deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alţii dintre noi vă vor împrumuta şi mai scump”, a afirmat Nicuşor Dan, duminică, la RTV.



El a precizat că România trebuia să ia nişte măsuri pe termen scurt pentru a nu pierde încrederea investitorilor.

”Intram într-un cerc vicios şi consecinţa era că nu aveam o inflaţie de 10%, puteam avea o inflaţie de 20-30% în momentul în care firme, bănci, investitori s-ar fi retras din România. Era nevoie de nişte măsuri care să fie luate într-un termen scurt. Că poate o parte din astea puteau să fie făcute altfel, asta e un calcul pe care tot timpul economiştii şi oamenii preocupaţi de asta îl fac. Cert este că trebuia să se întâmple ceva. Trebuie să ne uităm şi cu speranţă la viitor. Economia românească are nişte oportunităţi, o să mai avem 2026, care o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranţele de creştere pentru economia românească”, a transmis preşedintele.

El a fost întrebat la ce ar trebui să se aştepte cetăţenii în perioada următoare din punct de vedere economic.

”Aşa cum sunt lucrurile acum, nu există alte măsuri decât cele anunţate cu privire la bugetele lor de familie. Dar o să mai existe nişte taxe care au fost deja anunţate, de exemplu taxa pe proprietate, care a fost votată în august de Parlament şi care o să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Efectul cel mai mare l-a avut TVA-ul, care s-a implementat deja, o să mai fie o mică afectare a veniturilor la început de 2026 şi cam asta ar trebui să fie tot. Dincolo de asta, statul va trebui să umble şi asta o să fie preocuparea următoarelor cinci, şase săptămâni, bugetul 2026, când statul va trebui să umble la multe din cheltuielile pe care statul le face”, a declarat Nicuşor Dan.



El a mai fost întrebat dacă măsurile luate de Guvern au fost un eşec sau este mulţumit de ceea ce s-a întâmplat.

”Dacă ne uităm macro, a fost un succes. Adică România a evitat ceea ce se vorbea la începutul acestui mandat în vara asta, se vorbea de retrogradarea României pe pieţele financiare la o categorie nerecomandată investitorilor. Asta a fost evitat şi nu se mai pune problema să ne întoarcem acolo, dacă privim macro. Dacă privim şi asta interesează pe oameni, dacă privim pe modul în care măsurile astea au afectat viaţa lor, aici putem să vorbim poate că lucrurile puteau să fie făcute altfel, astfel încât efectul pe viaţa oamenilor să fie mai mic”, a precizat preşedintele României.

Întrebat ce îl nemulţumeşte la Guvern sau la liderii coaliţiei, Nicuşor Dan a răspuns: ”N-aş intra într-o dezbatere pe fond, bineînţeles că avem din când în când discuţii cu liderii coaliţiei. Cred că o grijă mai mare în a comunica cu oamenii lucrurile, adică măsurile care sunt luate, cred că asta ar fi important”.