Londra anunță măsuri „istorice” pentru a limita imigrația

Guvernul britanic a anunțat sâmbătă seară că va lua măsuri „istorice” pentru a limita venirea migranților în Regatul Unit și a contracara creșterea în sondaje a partidului anti-imigrație al lui Nigel Farage, relatează AFP.

„Această țară are o tradiție mândră în primirea persoanelor care fug de pericol, dar generozitatea noastră îi atrage pe migranții ilegali de dincolo de Canalul Mânecii”, a declarat ministrul de Interne, Shabana Mahmood, citată într-un comunicat al ministerului său.

Două măsuri importante au fost anunțate în comunicate ale ministerului, în așteptarea planului său detaliat care va avea loc luni, în Parlament.

Guvernul reduce protecția refugiaților

Guvernul va reduce mai întâi protecția acordată refugiaților, care vor fi „forțați să se întoarcă în țara lor de origine imediat ce se va considera că e sigur”.

„Un «bilet de aur» a făcut să crească numărul solicitărilor de azil în Regatul Unit, făcându-i pe oameni să traverseze Europa, tranzitând țări sigure, pentru a urca la bordul unor ambarcațiuni improvizate. Voi pune capăt acestui «bilet de aur»”, a anunțat ministrul.

„Datorită condițiile mai generoase din Regatul Unit”, refugiații pot în prezent să ceară să se instaleze aici definitiv, fără niciun fel de cheltuieli, după cinci ani petrecuți în Regatul Unit, „fără a fi contribuit cu nimic” la economia țării, a subliniat ministerul său.

Noul sistem va reduce durata șederii lor de la cinci ani la 30 de luni și va mări de patru ori – de la cinci la 20 de ani – termenul necesar pentru a deveni rezident permanent, a adăugat Home Office.

Refugiații care vor să devină rezidenți permanenți mai repede „vor trebui să muncească sau să studieze”, a mai precizat sursa citată.

Home Office scurtează șederea și restrânge rezidența permanentă

Cealaltă măsură importantă este suprimarea accesului automat la ajutoare sociale – locuință, alocații financiare – pentru solicitanții de azil.

Guvernul vrea să suprime aceste ajutoare „pentru cei care au dreptul să muncească și care se pot întreține dar care aleg să nu o facă sau pentru cei care încalcă legea”, potrivit comunicatului.

Venit la putere în iulie 2024, guvernul lui Keir Starmer este sub presiune să limiteze numărul de migranți noi și să le restrângă drepturile. De mai multe luni, Partidul Laburist este devansat în sondaje de partidul Reform al lui Nigel Farage, care a făcut din chestiunea migranților principala sa temă de promovare.

În această vară, numeroase manifestații au avut loc în fața hotelurilor care găzduiesc solicitanți de azil, iar la o manifestație organizată de extrema dreaptă la Londra au participat până la 150.000 de persoane, potrivit poliției.