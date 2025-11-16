Ursula von der Leyen: Rusia trebuie să înțeleagă că timpul nu joacă în favoarea ei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană are mai multe opțiuni pentru a finanța sprijinul acordat Ucrainei, însă cea mai eficientă rămâne acordarea unor despăgubiri pe baza activelor rusești înghețate.

În cadrul unei dezbateri dedicate prezentării rezultatelor Consiliului European din 23 octombrie, Ursula von der Leyen a explicat că Uniunea Europeană are trei opțiuni posibile pentru a strânge fondurile necesare sprijinirii Kievului. Prima ar fi folosirea unei breșe bugetare la nivelul UE pentru a atrage capital suplimentar, a doua ar consta într-un acord între statele membre pentru a colecta direct resursele financiare, iar cea de-a treia presupune un împrumut bazat pe activele rusești imobilizate.

Von der Leyen a precizat că aceasta din urmă este și cea mai eficientă soluție, explicând că împrumutul ar urma să fie rambursat de Ucraina doar în situația în care Rusia va plăti despăgubirile de război

„Aceasta este calea cea mai eficientă de a sprijini apărarea și economia Ucrainei”, a spus președinta Comisiei.

Ea a adăugat că împrumutul, în valoare estimată de 140 de miliarde de euro, ar fi susținut prin mobilizarea activelor Băncii Centrale a Rusiei, din care cea mai mare parte, aproximativ 210 miliarde de euro, se află la Euroclear, în Belgia.

Ursula von der Leyen a subliniat că această soluție ar fi și un semnal politic puternic adresat Kremlinului.

„Este maniera cea mai clară de a face Rusia să înțeleagă că timpul nu joacă în favoarea ei”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Liderii statelor membre au reafirmat în cadrul Consiliului European sprijinul total al Uniunii pentru Ucraina, subliniind că este esențial ca aceasta să dispună de mijloacele financiare și militare necesare pentru a-și apăra suveranitatea.

Până în prezent, UE și statele sale membre au oferit Kievului un ajutor total de 177,5 miliarde de euro, incluzând asistență militară, umanitară și bugetară.

În acest an, Uniunea a furnizat 20,5 miliarde de euro pentru bugetul Ucrainei, dintre care 6,5 miliarde provin din Mecanismul pentru Ucraina, și 14 miliarde de euro în cadrul inițiativei ERA a G7, fonduri provenite din profiturile generate de activele rusești înghețate.