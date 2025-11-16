Se schimbă vremea! Lapoviță slabă în nordul țării și minime negative

Săptămâna viitoare, în nordul Republicii Moldova, temperaturile minime vor ajunge până la -2°C. În aceeași zi se va înregistra și lapoviță slabă. În centrul țării, cea mai scăzută valoare va fi +1°C, iar la sud +3°C. Cele mai ridicate temperaturi vor fi +12°C la nord, +15°C în centru și +17°C la sud. Datele se regăsesc pe platforma Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

În partea de nord a țării, temperaturile ziua vor varia între +5°C și +12°C, iar noaptea între -2°C și +5°C. Cele mai scăzute valori se vor înregistra miercuri. Pentru ziua de marți sunt prognozate ploi slabe, iar pentru miercuri – lapoviță slabă.

În centrul țării, temperaturile ziua vor oscila între +8°C și +15°C, iar noaptea vor fi cuprinse între +1°C și +8°C. Cele mai scăzute valori se vor înregistra miercuri. Tot pentru ziua de miercuri sunt prognozate ploi.

În sudul țării, temperaturile ziua vor fi între +10°C și +17°C, iar noaptea între +3°C și +10°C. Cele mai scăzute valori se vor înregistra miercuri, când sunt prognozate și ploi.