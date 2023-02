ISW: „Extraordinar de improbabil” ca orașul-cheie Bahmut să cadă în mâinile Rusiei, dar Ucraina ar putea alege să se retragă

Bahmut nu va cădea în mâinile Rusiei, dar Ucraina ar putea alege să se retragă, prognozează un thinktank cu sediul în SUA, relatează BBC.

Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) a declarat că comandamentul militar ucrainean va căuta să salveze viețile soldaților dacă orașul-cheie va fi încercuit.

Un oficial rus a afirmat că Bahmut a fost încercuit în această dimineață, dar experții ISW au declarat ieri că „este extraordinar de puțin probabil ca forțele rusești să fie capabile să efectueze o încercuire prin surprindere a forțelor ucrainene în Bahmut”.

Orașul a fost în centrul unui război de uzură care durează de luni de zile în estul Ucrainei.

ISW a precizat că forțele convenționale rusești au întărit mercenarii Grupului Wagner în zonă, dar au obținut câștiguri teritoriale limitate de la capturarea orașului Soledar la 12 ianuarie.

Trupele Wagner, obosite de luptă, sunt probabil repoziționate în regiunea Herson, potrivit ISW.

Aceasta poate fi o încercare de a încadra armata convențională rusă și structura de comandă remaniată a lui Vladimir Putin ca fiind singurul învingător în Bahmut – în cazul în care vor cuceri orașul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!