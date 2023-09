ISW: Putin i-a ordonat lui Șoigu să oprească contraofensiva Ucrainei până la începutul lunii octombrie

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat termen luna octombrie ministrului Apărării, Serghei Șoigu, pentru a opri contraofensiva forțelor armate ale Ucrainei, relatează Institutul pentru Studierea Războiului (ISW).

8/ The Russian resistance to ceding ground may also be tied to Russian military commanders’ and officials’ attempts to use the counteroffensive to achieve political goals, or it could result from Putin’s micromanagement. https://t.co/cFu9mr7Vne pic.twitter.com/8uIncPgAHp

— ISW (@TheStudyofWar) September 25, 2023