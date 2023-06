ISW: Trupele ucrainene ar putea suspenda temporar contraofensiva

Trupele Kievului au continuat contraofensiva duminică, 18 iunie, în cel puțin patru sectoare ale liniei frontului și avut câștiguri teritoriale mici, potrivit evaluării Institutului pentru Studiul Războiului. Cu toate acestea, șeful Centrului de informații al forțelor de apărare estoniene, colonelul Margo Grosberg, crede că armata ucraineană face o pauză pentru a reevalua tactica pentru viitoarele operațiuni, scrie Hotnews.

Imagini geolocalizate sugerează că forțele ucrainene au făcut progrese limitate pe o rază de 30 km la sud de Kreminna, notează ISW.

Șeful administrației militare a orașului Avdiivka, Vitalii Barabaș, a informat că forțele ucrainene au avansat mai mult de un kilometru la nord de Avdiivka, pe linia frontului din orașul Donețk, în ultimele două săptămâni.

Surse rusești au afirmat că forțele ucrainene au desfășurat operațiuni de contraofensivă la sud, sud-vest și sud-est de Velika Novosilka, la granița administrativă dintre vestul regiunii Donețk și estul regiunii Zaporojie, și au făcut unele progrese localizate.

Trupele ucrainene ar fi intrat într-un sat din Zaporojie

Forțele ucrainene au continuat operațiunile de contraofensivă în vestul regiunii Zaporojie, iar imagini geolocalizate sugerează că forțele ucrainene au intrat în partea de vest a satului Peatîhatkî, aflat la 41 km sud-est de orașul Zaporojie.

Purtătorul de cuvânt al Grupului de forțe ucrainene Tavrisk, căpitanul Valerii Șerșen, a declarat că forțele ruse continuă să contraatace în vestul regiunilor Donețk și Zaporojie a și că forțele ucrainene au „mult de lucru”.

Primarul ucrainean al orașului ucrainean Melitopol, Ivan Fedorov, a afirmat că forțele ruse continuă să transfere personal și echipament militar greu din jurul Nova Kahovka și Kahovka din estul regiunii Herson către linia de front din regiunea Zaporojie, via Melitopol.

Este posibil ca forțele ucrainene să întrerupă temporar operațiunile de contraofensivă pentru a-și reevalua tacticile pentru viitoarele operațiuni.

Cu toate acestea, șeful Centrului de informații al forțelor de apărare estoniene, colonelul Margo Grosberg, a declarat pe vineri că el apreciază că „nu vom vedea o ofensivă în următoarele șapte zile”.

Publicația The Wall Street Journal a relatat sâmbătă că forțele ucrainene „și-au întrerupt în mare parte avansările în ultimele zile”, în timp ce comandamentul ucrainean își reexaminează tacticile.

Pauză operațională nu înseamnă sfârșitul contraofensivei

Aceste informații sunt în concordanță cu observațiile recente ale ISW cu privire la amploarea și abordarea contraatacurilor ucrainene localizate în sudul și estul Ucrainei.

ISW notează că a observat anterior că Ucraina nu a angajat încă majoritatea forțelor sale disponibile în operațiuni de contraofensivă și nu și-a lansat încă efortul principal.

Pauzele operaționale sunt o caracteristică obișnuită a întreprinderilor ofensive majore, iar această pauză nu înseamnă sfârșitul contraofensivei ucrainene.

Colonelul Grosberg a subliniat că forţele ucrainene desfăşoară o etapă preliminară a unei operaţiuni ofensive, al cărei scop este identificarea punctelor slabe ale apărării ruse.

Trupele ucrainene au inițiativa

„Evident, iniţiativa este în mâinile forţelor ucrainene, ceea ce înseamnă că ele însele aleg momentul, locul şi mijloacele prin care intenţionează să atace unităţile inamice, în măsura în care capabilităţile ofensive le permit”, a spus înaltul responsabil militar estonian, care nu crede că ofensiva ucraineană „ar stagna”, potrivit Agerpres.

„Rusia a construit timp de nouă luni linii defensive…Conform unei cunoscute doctrine, partea aflată în atac are nevoie de un avantaj numeric de trei la unu în personal şi arme. Din păcate, ucrainenii nu au acum un asemenea avantaj. Raportul de forţe este în prezent de unu la unu. Prin urmare, pentru a nu-şi asuma riscuri inutile, ucrainenii abordează ofensiva mai metodic, mai atent şi mai cu calm, întrucât pentru ei atât resursele umane, cât şi cele tehnice sunt la preţul aurului”, a explicat şeful serviciilor de informaţii militare din Estonia.

În schimb, oficiali ucraineni, precum ministrul adjunct al apărării Hanna Maliar, au confirmat că operațiunile de contraofensivă sunt în curs de desfășurare. Iar soldați din Brigăzile 81 și 57 au declarat pentru Kyiv Independent că forțele ucrainene sunt în mișcare, avansând încet spre forțele rusești din regiunea Donețk.

Cât echipament occidental ar fi pierdut Ucraina de la începutul contraofensivei

Armata ucraineană a pierdut mai puțin de 10% din echipamentul occidental furnizat în luptele cu invadatorii ruși, a declarat comandantul serviciului de informații al forțelor de apărare estoniene, colonelul Margo Grosberg, într-un interviu acordat postului de știri estonian ERR, potrivit The New Voice of Ukraine.

El a precizat că această cifră ar putea crește, deoarece pierderile de echipamente sunt o consecință inevitabilă a oricăror acțiuni ofensive.

Grosberg a evidențiat protecția superioară oferită de echipamentele occidentale soldaților, care permite adesea echipajelor să supraviețuiască și să evite răni grave chiar și atunci când echipamentele devin nefuncționale.

