Italia cere suspendarea Spaniei din Schengen după valul de migranți din Ceuta

Italia cere suspendarea Spaniei din spațiul Schengen după ce mii de migranți marocani au ajuns în Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii. Situația a provocat un conflict diplomatic între guvernele conduse de Giorgia Meloni și Pedro Sánchez.

Mii de migranți, în mare parte tineri, au ajuns joi pe o plajă din Ceuta, după ce au înotat dinspre Maroc. Unii erau îmbrăcați în tricouri, iar alții purtau costume de neopren.

După ce au ajuns la țărm, migranții au fugit spre oraș. Astfel, numărul redus de sosiri înregistrat în zilele precedente s-a transformat într-un aflux masiv, scrie Financial Times.

Creșterea bruscă a numărului de migranți în mica exclavă spaniolă, înconjurată de teritoriul Marocului, i-a determinat pe unii analiști să sugereze că autoritățile marocane ar fi permis în mod deliberat traversările.

Criza a declanșat și un conflict diplomatic între Italia și Spania. Premierul italian Giorgia Meloni, care a făcut din combaterea migrației ilegale una dintre prioritățile guvernului său, a criticat reacția autorităților de la Madrid.

„Italia nu va sta cu brațele încrucișate și nu va privi pasiv”, a declarat Giorgia Meloni.

Premierul italian a promis adoptarea unor „măsuri extraordinare” pentru a preveni eventualele efecte ale crizei asupra Italiei. Printre opțiunile invocate se numără suspendarea aplicării acordului Schengen în raport cu Spania.

Deocamdată, nu este clar cum ar putea fi pusă în aplicare o asemenea măsură. Italia nu poate exclude unilateral Spania din spațiul Schengen, dar ar putea reintroduce temporar controale la frontiere în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, s-a pronunțat, la rândul său, pentru suspendarea Spaniei din spațiul Schengen.

„Sunt în favoarea închiderii spațiului Schengen cu Spania. Imigrația neregulamentară și necontrolată reprezintă un pericol pentru securitatea națională”, a declarat Tajani.

În replică, ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, l-a convocat pe ambasadorul Italiei la Madrid. Oficialul spaniol a calificat mesajul transmis de omologul său italian drept nepotrivit pentru o țară parteneră și prietenă.

Albares a declarat că Spania așteaptă din partea Italiei „solidaritate europeană, nu demagogie partizană”.

Ceuta și Melilla sunt singurele teritorii ale Uniunii Europene care au frontiere terestre cu Africa. Cele două exclave spaniole au împreună aproximativ 170.000 de locuitori și sunt separate de Maroc prin garduri de frontieră înalte de câțiva metri.