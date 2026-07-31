Fratele deputatului PAS Ilie Ionaș, acuzat de violență fizică: Poliția s-a autosesizat

Poliția anunță că s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind un presupus caz de agresiune asupra unei femei și a inițiat verificări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Potrivit instituției, au fost examinate registrele de evidență a sesizărilor și materialelor înregistrate, precum și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonele indicate. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că, la data de 24 iulie, nu a fost înregistrat un astfel de caz.

Totuși, polițiștii au stabilit că între persoanele vizate a avut loc un conflict la 12 iulie, fiind apelat Serviciul 112. Echipajele s-au deplasat la fața locului, au identificat persoanele implicate și au desfășurat acțiunile procesuale și de documentare prevăzute de lege. În baza probelor acumulate, la 15 iulie, bărbatul implicat a fost sancționat în conformitate cu prevederile legale.

Instituția subliniază că tratează cu maximă seriozitate toate sesizările privind actele de violență și îndeamnă persoanele care dețin informații sau probe relevante să le prezinte organelor competente pentru verificarea acestora și stabilirea tuturor circumstanțelor.

Precizările Poliției vin după ce fratele deputatului PAS Ilie Ionaș a fost acuzat că ar fi agresat o femeie, după ce aceasta ar fi refuzat să aibă o relație cu el. Acuzațiile, apărute inițial pe canale de Telegram, au ajuns joi și în plenul Parlamentului, unde deputații din opoziție au cerut instituțiilor statului să se autosesizeze și să verifice circumstanțele cazului.