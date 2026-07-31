Dunărea a secat atât de mult încât au început să vină la suprafață obiecte foarte vechi: Un proiectil medieval, ba chiar și fosilele unui mamut lânos

Nivelul Dunării a coborât la un minim istoric în Ungaria, iar retragerea apelor începe să dezvăluie obiecte ascunse de sute sau chiar mii de ani. După epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, cercetătorii analizează acum un alt posibil artefact istoric, transmite Euronews.

La Budapesta, nivelul Dunării a scăzut miercuri până la 23 de centimetri, depășind precedentul minim istoric de 33 de centimetri, înregistrat în 2018, mai scrie Euronews. Chiar dacă apa a mai crescut ușor ulterior, meteorologii nu estimează o îmbunătățire semnificativă, iar un nou val de caniculă urmează să lovească Ungaria. Pe măsură ce fluviul se retrage, suprafețe întinse ale albiei au ieșit la suprafață. Situația este atât de neobișnuită încât un ciclist a reușit să parcurgă pe fundul Dunării traseul dintre Budapesta și orașul Vác.

Proiectil medieval vechi de cel puțin 400 de ani

În apropierea localității Visegrád, un localnic a descoperit o sferă de piatră aproape perfectă și a anunțat imediat Muzeul „Mátyás Király”. Primele evaluări sugerează că obiectul ar putea fi un proiectil de catapultă folosit în timpul asediilor cetății Visegrád. Specialiștii urmează să examineze descoperirea pentru a confirma ipoteza. Dacă aceasta se dovedește corectă, proiectilul ar putea avea o vechime de cel puțin 400 de ani, iar în cel mai optimist scenariu chiar aproape 2.000 de ani, deoarece în zonă a existat și o fortificație romană.

Seceta a scos deja la iveală și epava unei nave din Al Doilea Război Mondial, descoperită în apropiere de Mohács, iar autoritățile se așteaptă ca nivelul foarte scăzut al apei să ducă la noi descoperiri arheologice în perioada următoare. În același timp, navigația pe Dunăre este grav afectată. Pe unele sectoare, transportul de marfă și cel de pasageri au fost restricționate, inclusiv în zona Budapestei.

Autoritățile ungare au declarat stare de alertă în lupta împotriva secetei, după ce aproximativ trei sferturi din districtele de administrare a apelor au depășit pragurile critice de deficit hidric. Prognozele indică faptul că în următoarele două săptămâni nu sunt așteptate precipitații importante, iar temperaturile ar putea urca până la 39 de grade Celsius. Potrivit unei analize publicate recent de organizația World Weather Attribution, seceta din Europa este alimentată în principal de temperaturile extreme, care accelerează evaporarea apei din râuri, sol și vegetație. Cercetătorii estimează că astfel de condiții sunt astăzi de până la 80 de ori mai probabile decât înainte de încălzirea globală provocată de activitățile umane.

Un mamut lânos a fost găsit în Dunăre

Rămășițele unui mamut lânos tânăr au fost descoperite pe fundul Dunării, în regiunea Ruse, după ce nivelul fluviului a scăzut la un minim istoric. Specialiștii spun că oasele aparțin, cel mai probabil, unui singur exemplar și oferă informații importante despre fauna preistorică din zonă.

Rămășițele descoperite pe fundul Dunării, în apropierea satului Ryahovo din regiunea Ruse, au fost identificate ca aparținând unui mamut lânos tânăr (Mammuthus primigenius), au anunțat cercetătorii de la Muzeul Regional de Istorie din Ruse, citați de Novinite. Descoperirea a fost posibilă după ce nivelul apei Dunării a scăzut până la valori record, lăsând la vedere zone aflate în mod normal sub apă.

Potrivit specialiștilor Ecomuzeului din Ruse, cel mai important element al descoperirii este mandibula inferioară a animalului, păstrată într-o stare relativ bună, în special dinții. Alături de aceasta au mai fost găsite un femur, fragmente de oase, un fildeș aproape întreg și bucăți de coaste.

Specialiștii iau în calcul două ipoteze care ar putea explica descoperirea. Prima este că mamutul a trăit într-un mediu mlăștinos, întrucât, în preistorie, zona actualei Dunări era acoperită de mlaștini întinse. A doua ipoteză este că rămășițele au fost transportate de fluviu dintr-o altă regiune.