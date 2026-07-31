O contabilă din Chișinău a transferat 918.000 de lei infractorilor

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrate două cazuri de fraudă telefonică. Totodată, alte cinci escrocherii comise anterior au fost raportate abia acum de către victime.

Potrivit oamenilor legii, prejudiciul total în cele șapte cazuri depășește 2.000.000 de lei și 10.500 de euro.

Cel mai grav caz a fost înregistrat în municipiul Chișinău. Contabila unei companii a primit, prin aplicația Telegram, un mesaj care părea să fie trimis de administratorul firmei. În mesaj i se cerea să efectueze de urgență un transfer bancar. Convinsă că solicitarea este reală, femeia a efectuat două transferuri în valoare totală de 918.000 de lei.

Ulterior, s-a stabilit că mesajele au fost expediate de persoane necunoscute, iar administratorul companiei nu ceruse efectuarea acestor plăți.

Pe de altă parte, Poliția anunță că, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției rapide a angajaților săi, 51 de tentative de fraudă au fost dejucate înainte ca escrocii să reușească să obțină bani de la victime.

În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii și reprezentanții mediului de afaceri să verifice întotdeauna autenticitatea solicitărilor de transfer de bani sau de furnizare a datelor confidențiale printr-un alt canal de comunicare. De asemenea, recomandă să nu fie luate decizii sub presiunea urgenței create de infractori și, în cazul oricărei suspiciuni de fraudă, să fie întreruptă imediat comunicarea și apelat Serviciul 112.