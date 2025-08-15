Economie

JAF! Companiile aeriene achită statului doar 6 bani din fiecare leu câștigat

Photo of Timpul.md Timpul.md15 august 2025
0 149

În primul semestru al anului 2025, sectorul transportului aerian din Republica Moldova a înregistrat venituri de aproximativ 3,78 miliarde lei din activitatea de bază.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Aeronautică Civilă, contribuția transportului aerian la bugetul public național a fost de circa 224 milioane lei.

Mai exact:

  • Bugetul de stat: 71,9 milioane lei;
  • Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS): 115 milioane lei;
  • Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală: 37 milioane lei;
  • Bugetele locale: 0,5 milioane lei.

Datele relevă însă că, dintr-un leu venituri, companiile aeriene achită la bugetul public doar șase bani.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md15 august 2025
0 149
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *