JAF! Companiile aeriene achită statului doar 6 bani din fiecare leu câștigat

În primul semestru al anului 2025, sectorul transportului aerian din Republica Moldova a înregistrat venituri de aproximativ 3,78 miliarde lei din activitatea de bază.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea Aeronautică Civilă, contribuția transportului aerian la bugetul public național a fost de circa 224 milioane lei.

Mai exact:

Bugetul de stat: 71,9 milioane lei;

Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS): 115 milioane lei;

Fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală: 37 milioane lei;

Bugetele locale: 0,5 milioane lei.

Datele relevă însă că, dintr-un leu venituri, companiile aeriene achită la bugetul public doar șase bani.