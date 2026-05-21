Peste 68% dintre exporturile R. Moldova au ca destinație Uniunea Europeană

Echipamentele electrice, produsele vegetale, articolele de mobilier, grăsimile și uleiurile, precum și vinurile și băuturile au fost principalele categorii de mărfuri exportate de Republica Moldova către Uniunea Europeană (UE) în 2025. Valoarea totală a exporturilor moldovenești către piața europeană a depășit 2,55 miliarde USD, arată Radio Chișinău.

Cea mai mare valoare a exporturilor a fost înregistrată la categoria echipamentelor electrice, care au însumat 496,8 milioane USD. Acestea au fost urmate de produsele vegetale, cu 489,1 milioane USD, articolele de mobilier, cu 127,9 milioane USD, grăsimile și uleiurile, cu 122,4 milioane USD, și vinurile și băuturile, cu 100,4 milioane USD.

Împreună, aceste categorii reprezintă aproape jumătate din exporturile Republicii Moldova către piața europeană. Datele arată că exporturile moldovenești către UE sunt susținute atât de produse industriale, precum echipamentele electrice și articolele de mobilier, cât și de produse agricole și agroalimentare, precum produsele vegetale, grăsimile și uleiurile, vinurile și băuturile.

În perioada ianuarie-noiembrie 2025, principalele destinații ale exporturilor moldovenești în Uniunea Europeană au fost România, cu 29,2%, Italia, cu 9,2%, Cehia, cu 8,3%, Germania, cu 4,0%, și Bulgaria, cu 3,5%. România a avut cea mai mare pondere în totalul exporturilor moldovenești către UE în această perioadă.

Ponderea exporturilor către Uniunea Europeană a constituit 68,1% din totalul exporturilor Republicii Moldova în 2025. Aceasta a fost în creștere față de anii anteriori: 67,3% în 2024, 65,4% în 2023 și 58,6% în 2022.

Evoluția arată o creștere graduală a ponderii pieței europene în totalul exporturilor Republicii Moldova. Astfel, Uniunea Europeană și-a consolidat poziția de principală destinație pentru exporturile moldovenești, pe fondul creșterii constante a ponderii acesteia în ultimii ani menționați.