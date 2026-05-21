Directorul CNA va putea deține două mandate

Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege care ar permite directorului Centrului Național Anticorupție să dețină funcția pentru două mandate consecutive. În prezent, legislația permite un singur mandat.

Potrivit deputatului PAS, Andrian Cheptonar, inițiativa este motivată de rezultatele obținute de actuala conducere a instituției în combaterea corupției.

Reprezentanții guvernării spun că modificarea legii îi va permite șefului CNA să exercite două mandate, astfel asigurându-se continuitatea managementului instituției.

„Actuala conducere CNA a demonstrat o performanță foarte bună. Cea mai bună de la fondarea acestei instituții în combaterea corupției și activităților conexe. CNA se bucură în prezent de încrederea Consiliului Europei”, a precizat Andrian Cheptonar în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Deputatul PAS a respins criticile potrivit cărora CNA ar putea deveni o „bâtă politică”, susținând că instituția activează independent și intervine indiferent de apartenența politică a persoanelor vizate.

„Este important ca CNA să fie eficient și să taxeze orice persoană care comite acte de corupție. În fiecare săptămână avem rezultate ale CNA în instituțiile statului. Nu contează cine este funcționarul și care îi este apartenența politică, CNA este mandatat să acționeze. Am toată încrederea că va continua în același ritm și cu aceeași determinare”, a explicat deputatul PAS.

În prezent, potrivit legii, șeful CNA este numit de Parlament pentru un mandat de cinci ani.