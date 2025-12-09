Judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, dată afară din sistem după ce a picat evaluarea repetată

Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, a fost dată afară din sistem după ce a picat evaluarea repetată. Decizia a fost luată de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în cadrul ședinței de astăzi.

„În urma deliberărilor, plenul CSM a hotărât să accepte raportul de reevaluare a judecătoarei Silvia Cecan privind nepromovarea evaluării.

Se eliberează din funcție judecătoarea Silvia Cecan în temeiul art. 18 aliniat 5 din legea 252/2023 și se decade din dreptul de a exercita funcția de judecător timp de 5 ani din data hotărârei CSM.

Se lipsește Silvia Cecan de dreptul la indemnizație unică de concediere”, a menționat Sergiu Caraman.

Pe data de 1 iulie 2025, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins raportul Comisiei Vetting pe evaluarea judecătoarei Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru. Astfel, magistrata a fost trimisă la reevaluare.