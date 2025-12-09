Accidentul mortal de la Râșcani: Șoferul fugar, reținut după două săptămâni

Tânărul de 25 de ani care ar fi provocat cumplitul accident de pe traseul Râșcani–Mihăileni, din 20 noiembrie, fugind de la fața locului și abandonând două pasagere rănite, a fost reținut de oamenii legii ieri, 8 decembrie, și plasat în arest.

„La data de 8 decembrie, polițiștii din Râșcani au reținut șoferul care, la 20 noiembrie, a fost implicat într-un accident rutier și a părăsit locul producerii acestuia.

În urma accidentului, două tinere în vârstă de 23 de ani au fost transportate la spital. Una dintre ele a decedat la scurt timp, iar cealaltă se află în prezent la domiciliu, în afara oricărui pericol”, ne-a spus ofițerul Lilia Harea.

În acest caz a fost pornită o cauză penală, în cadrul căreia sunt stabilite toate circumstanțele producerii accidentului.