Permise pentru 700 de euro, la Călărași

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane.

Potrivit probelor acumulate, 23 de persoane –14 candidați la obținerea permisului de conducere și 9 examinatori din cadrul Direcției Examinare și Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni” – sunt cercetate pentru corupere activă, corupere pasivă și trafic de influență.Bănuiții ar fi pretins și primi sume cuprinse între 500 și 700 de euro pentru a facilita promovarea examenelor teoretice și practice necesare obținerii permisului de conducere.

În urma perchezițiilor de astăzi, o persoană a fost reținută, iar alte 22 urmează să fie recunoscute și audiate în calitate de bănuit. Acestea sunt cercetate în stare de libertate. CNA și procurorii anunță că continuă acțiunile de urmărire penală pentru documentarea tuturor persoanelor implicate și pentru identificarea completă a lanțului infracțional.