Renato Usatîi: Partidul Nostru propune ca toți cetățenii să poată efectua plăți în numerar până la 250.000 € pentru procurarea bunurilor mobile și imobile!

Partidul Nostru a anunțat inițierea unui proiect de lege prin care propune ca cetățenii să poată efectua tranzacții în numerar la procurarea bunurilor imobile și mobile în limita a 300 de salarii medii pe economie, echivalentul a aproximativ 250 de mii de euro. Totodată, formațiunea propune ca cetățenii moldoveni din diasporă, nerezidenți fiscali, precum și cetățenii străini nerezidenți fiscali să poată realiza astfel de tranzacții fără obligativitatea prezentării dovezilor de proveniență a banilor, fiind suficientă o declarație pe propria răspundere.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de presă, în cadrul căruia președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a explicat că plafoanele actuale pentru plățile în numerar au fost reduse în ultimii ani fără consultări reale și au dus la blocarea pieței imobiliare și auto.

”Tranzacțiile legale au fost împinse în zona gri, iar cetățenii sunt obligați să demonstreze proveniența fiecărui leu chiar și în cazul operațiunilor legale. Avem un impact negativ asupra economiei și a cetățenilor. Noile plafoane au afectat cumpărătorii, notarii agenții de vânzări”, a declarat Renato Usatîi.

Președintele Partidului Nostru a prezentat și câteva cifre, care demonstrează situația gravă. Astfel, doar în municipiul Chișinău, în primul trimestru al acestui an, s-au vândut cu peste 1.100 de apartamente mai puțin față de perioada similară a anului trecut: ”Prețurile imobiliare și cele la automobilelor au crescut, iar plafoanele au rămas aceleași”.

Cea mai afectată este Diaspora, mai spune Renato Usatîi: ”Moldovenii care muncesc în Italia, Germania, Marea Britanie, Portugalia, Israel și alte state sunt supuși unor cerințe birocratice excesive atunci când doresc să cumpere bunuri în Moldova cu bani munciți cinstit, peste hotare”.

În ceea ce privește riscurile de spălare a banilor, președintele Partidului Nostru a precizat că tranzacțiile autentificate notarial nu reprezintă principala sursă a acestor fenomene, iar schemele reale au loc prin companii offshore și rețele financiare complexe. Inițiativa legislativă elaborată de Partidul Nostru va duce la deblocarea pieței imobiliare și auto, creșterea numărului de tranzacții legale, repunerea în circulație a capitalului acumulat de diaspora și reducerea tensiunilor dintre stat și cetățeni.

Partidul Nostru a făcut apel către toate forțele politice să susțină proiectul, care reprezintă o lege pentru oameni.