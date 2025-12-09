Scandal de corupție în cadrul NATO. Compania israeliană care livrează României dronele Watchkeeper, vizată de acuzaţii grave

O anchetă internațională scoate la lumină fraude majore în cadrul NSPA, agenția NATO pentru achiziții, vizând contracte în valoare de sute de milioane de euro atribuite companiei israeliene Elbit Systems, de la care şi România a achiziţionat drone Watchkeeper X și echipamente militare.

O investigație coordonată de publicația franceză La Lettre, împreună cu ziare belgiene (Le Soir și Knack) și platforma olandeză Follow the Money, a identificat o serie de fraude în cadrul Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). Ancheta se concentrează asupra Elbit Systems, una dintre cele mai mari companii de apărare din Israel, care furnizează și echipamente militare şi pentru armata română, inclusiv drone și sisteme de supraveghere.

Procurorii belgieni au emis un mandat internațional de arestare pe numele consultantului italian Eliau Eluasvili, considerat coordonatorul rețelei de fraude, iar Elbit Systems a fost suspendată temporar de la toate contractele NATO.

Ancheta implică mai multe state europene, printre care Belgia, Olanda, Luxemburg, Elveția și România, și vizează transferuri suspecte de fonduri, inclusiv pentru livrări de combustibil pentru nave militare NATO.

Italianul Eliau Eluasvili, în vârstă de 60 de ani, este acuzat că a manipulat contractele NATO în beneficiul Elbit Systems, fiind suspectat că a coordonat o rețea internațională de firme de consultanță cu sedii în Lituania, Florida, Regatul Unit, Grecia și România.

Pe numele său a fost emis un mandat de arestare internațional pentru „acte de corupție și participare la o organizație infracțională”.

Contracte suspendate

Scandalul de corupţie la nivelul agenţiei NATO este însă mult mai mare, în primăvara acestui an, cinci agenți actuali și foști ai NSPA fiind arestați în mai multe țări europene pentru implicare în contracte privind achiziţia de muniție și echipamente aeronautice evaluate la sute de milioane de euro.

Potrivit surselor citate de publicația La Lettre, în această vară, NATO a luat decizia de a suspenda mai multe contracte atribuite companiei israeliene Elbit Systems, ca reacție directă la valul de arestări care a avut loc în perioada februarie–mai, legate de suspiciuni de corupție și manipulare a achizițiilor.

Elbit Systems, unul dintre cei mai importanți furnizori de echipamente militare din Israel, a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 6,8 miliarde de dolari.

Un email intern al NSPA, datat 31 iulie, a indicat că mai multe contracte au fost acordate unor „companii implicate în activități frauduloase”, reflectând gravitatea acuzațiilor și necesitatea unei evaluări stricte a relațiilor comerciale.

Lista suspendărilor cuprinde 15 contracte NATO, dintre care 13 au fost atribuite direct Elbit Systems și subsidiarei sale, Orion Advanced Systems. Aceste contracte vizează furnizarea de componente pentru muniția aeriană, muniție obișnuită, dispozitive pirotehnice de tip „aircraft flare” utilizate de aeronavele militare și obuze de calibrul 155 mm pentru diverse unități NATO.

Cel mai valoros dintre contractele suspendate este un program de modernizare pentru navele de patrulare offshore ale marinei portugheze, estimat la 100 de milioane de euro pentru perioada 2016-2024. O parte semnificativă a acestui contract a fost atribuită Elbit Systems, iar suspendarea ridică întrebări privind livrările și executarea lucrărilor în cadrul proiectului NATO.Nereguli în atribuirea contractelor

„Suspendările furnizorilor vin după apariția unor acuzații grave care indică faptul că este probabil ca aceștia să fi fost implicați în practici sancționabile, inclusiv nereguli în atribuirea contractelor. Drept urmare, strategia noastră actuală de achiziții nu mai poate fi pusă în aplicare”, Céline Danielli, responsabilă pentru programul de muniție al NSPA, adăugând însă că agenţia rămâne deschisă discuțiilor privind impactul operațional al acestei decizii.

Concret, scandalul de coruţie se referă la faptul că mai mulţi foști agenți NATO, deveniţi consultanți, s-au folosit experiența și contactele lor pentru a facilita obținerea contractelor de către Elbit Systems. Ei ofereau adesea informații detaliate despre clauzele contractuale și procedurile interne ale NSPA, profitând de creşterea fără precedent a bugetelor pentru apărare în statele europene după începerea războiului din Ucraina.

În centrul anchetei se află Guy Moeraert, un fost soldat belgian care a lucrat între 2015 și 2020 în departamentul de operațiuni al NSPA, unde avea responsabilitatea directă pentru achizițiile de muniție. După această perioadă, Moeraert și-a continuat cariera ca consultant independent.

Justiția belgiană îl suspectează pe Moeraert că a primit comisioane în valoare de 1,9 milioane de euro, legate de programe de muniții și echipamente aeronautice a căror valoare totală se ridică la câteva sute de milioane de euro. Acesta a fost inculpat pentru corupție activă și pasivă, spălare de bani și participare la o organizație infracțională.

Avocatul său a declarat că Guy Moeraert „a pus totul pe masă, a dat nume și nu contestă faptele”, subliniind că, în continuare, clientul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Instanțele belgiene investighează dacă, după ce a devenit consultant independent în 2021, Moeraert a colaborat cu Eliau Eluasvili, ajutându-l pe acesta să obțină mai multe contracte NATO pentru Elbit Systems, conform surselor citate.

În prezent, el se află sub supraveghere electronică, după ce a executat o detenție de șase luni.

Contractele Elbit cu NATO

Elbit Systems deține numeroase contracte NATO extrem de importante. Printre acestea se numără:

* Sisteme de autoprotecție pentru elicopterele Airbus Caracal H225M ale forțelor speciale olandeze.

* Contramăsuri electronice pentru aeronavele de transport C-390, livrate în Austria și Olanda.

* Echiparea aeronavelor cisternă Airbus MRTT pentru opt țări NATO, inclusiv Germania, Olanda, Belgia și Danemarca.

Contractele României cu Elbit Systems

România a semnat mai multe contracte importante cu Elbit Systems, care fac parte din programul de înzestrare și modernizare a armatei:

* Achiziţia de drone Watchkeeper X, contract în valoare de aproximativ 180 de milioane de dolari.

Livrările au fost întârziate, motivându-se prin probleme de producție și logistică ale companiei israeliene.

* Echipamente militare și sisteme de supraveghere pentru dotarea Armatei Române, inclusiv componente electronice, senzori și echipamente de comunicații integrate în programul NATO., contract în valoare de aproximativ 120 de milioane de dolari.

* Modernizarea avioanelor IAR 99 Șoim

Contractul a fost semnat în anul 2020 între Avioane Craiova și Elbit Systems şi avea ca obiectiv modernizarea aeronavelor școlă și de atac ușor, inclusiv sisteme avionice și de armament.

Şi în acest caz livrările au fost întârziate, iar Avioane Craiova a indicat responsabilitatea companiei israeliene.

Implicarea Statelor Unite

Ancheta evidențiază o rețea mai largă, din care ar face parte inclusiv Ismaïl Terlemez, fost agent NSPA și director al grupului Arca Defence din Turcia, care a fost investigat de FBI pentru luare de mită în cazul unor contracte NATO și arestat pe 13 mai la Bruxelles, fiind eliberat pe 9 iulie.

Departamentul Justiției al SUA a renunțat la acuzații la doar două săptămâni după întâlnirea dintre Donald Trump și Recep Tayyip Erdogan pe 25 iunie, în cadrul summitului NATO de la Haga.

Presiuni politice din partea ţărilor membre NATO

Cazurile de corupție descoperite în cadrul NSPA au ajuns să fie tratate la cel mai înalt nivel din structura NATO, incluzând atât componentele militare, cât și pe cele politice.

Problemele au fost dezbătute pe 19 noiembrie în cadrul ultimei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic, principalul for decizional politic al Alianței. În timpul acestei întâlniri, Stacy Cummings, directoarea americană a NSPA, a fost convocată pentru a oferi explicații detaliate despre modul în care agenția gestionează contractele și pentru a clarifica măsurile luate în urma acuzațiilor de corupție.

De asemenea, mai mulți dintre cei 32 de ambasadori ai statelor membre NATO au cerut cu insistență ca instituția să asigure o transparență sporită în procesul de achiziții, subliniind necesitatea consolidării mecanismelor de prevenire a fraudelor și a abaterilor etice în cadrul agenției.

Pe 21 noiembrie, publicația La Lettre a publicat un raport intern care a scos la iveală faptul că Stacy Cummings, sprijinită de oficiali din Washington, ar fi exercitat presiuni pentru a limita controalele și investigațiile interne la NSPA.

Documentul indică faptul că aceste presiuni au vizat reducerea impactului verificărilor privind corupția, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul reprezentanților statelor membre NATO, care solicită măsuri concrete pentru a garanta integritatea proceselor de achiziții și pentru a restabili încrederea în agenție.

Poziția Elbit Systems

Compania a declarat că are „un program cuprinzător de politici menite să asigure respectarea legilor” și că a oferit NSPA tot sprijinul necesar, dar că „nu cunoaște detaliile menționate și, prin urmare, nu poate comenta în acest stadiu”.