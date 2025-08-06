Karol Nawrocki, învestit oficial ca președinte al Poloniei: „Nu euro, nu migrație, da suveranitate”

Karol Nawrocki a fost învestit oficial ca președinte al Poloniei. În discursul său inaugural, el a promis un mandat fără migrație ilegală și fără euro, precum și un stat „care să nu devină UE”.

Karol Nawrocki a depus miercuri jurământul ca președinte al Poloniei, în fața parlamentului reunit. În discursul inaugural, Nawrocki a transmis un mesaj ferm, conturat în jurul ideii de suveranitate și opoziție față de direcția actuală a guvernului condus de Donald Tusk.

„Alegerea liberă a unei națiuni libere m-a adus astăzi în fața voastră, în ciuda campaniei de propagandă, minciuni, teatru politic și disprețul cu care m-am confruntat pe drumul spre funcția de președinte. Și am iertat… ca un creștin… iert tot acel dispreț”, a declarat Nawrocki în debutul discursului său, citat de The Guardian.

El a insistat că alegerile polonezilor au transmis un „mesaj puternic” clasei politice: „lucrurile nu mai pot fi conduse în acest fel. Polonia nu ar trebui să arate așa cum arată azi”.

Noul președinte a anunțat că mandatul său va însemna „nu migrației ilegale, da zlotului polonez, nu aderării la euro” și că va bloca orice încercare de creștere a vârstei de pensionare. El adăugat că va fi „vocea națiunii” și că își dorește o Polonie „parte a UE, dar care să nu devină UE”, refuzând orice transfer suplimentar de competențe către Bruxelles.

Învestirea are loc pe fondul tensiunilor politice interne, generate de acuzațiile de fraudă electorală lansate de susținătorii liberalului Rafał Trzaskowski, candidatul învins. Procuratura a constatat erori minore de numărare a voturilor, dar a confirmat că acestea nu au influențat rezultatul final.

Mandatul lui Nawrocki, susținut de partidul de opoziție Lege și Justiție, marchează o nouă etapă în politica poloneză. În ciuda rolului în mare parte simbolic, președintele are puterea de a bloca legislația, ceea ce reprezentintă o provocare semnificativă pentru guvernul pro-european al lui Tusk, care nu deține majoritatea calificată necesară pentru a respinge un veto prezidențial.