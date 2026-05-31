Kazahstan: Ambasadorul Moldovei a participat la comemorarea victimelor represiunilor

Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Kazahstan, Igor Moldovan, a participat astăzi la ceremonia de depunere de coroane de flori organizată la Complexul Memorial Spassk din regiunea Karaganda, cu ocazia Zilei memoriei victimelor represiunilor politice și foametei, marcată oficial în Kazahstan.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova la Astana, la eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale, membri ai corpului diplomatic acreditat în Kazahstan, inclusiv reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, ai Ambasadei României și ai altor misiuni diplomatice și organizații etnoculturale.

Ceremonia a avut loc la Complexul Memorial Spassk, unul dintre cele mai importante locuri de memorie din Kazahstan. În această zonă au funcționat, în anii 1930–1950, structuri ale sistemului de lagăre NKVD/MVD, unde au fost deținute persoane deportate, victime ale represiunilor politice sovietice, prizonieri de război și persoane internate.

Potrivit datelor arhivistice, la Spassk sunt înhumate peste 5.000 de persoane din mai mult de 50 de naționalități.

Reprezentanța diplomatică a Republicii Moldova a precizat că participarea sa la ceremonie a avut loc în premieră, la invitația Ambasadei României și a Delegației Uniunii Europene.

„Este un gest de respect față de memoria tuturor victimelor represiunilor politice, foametei, deportărilor, prizonieratului și strămutărilor forțate”, se arată în mesajul ambasadei.

Totodată, instituția a subliniat că evenimentul a reprezentat „un prilej de reculegere în memoria celor care au suferit și și-au găsit tragicul sfârșit departe de casă”.

În perioada sovietică, peste 50.000 de români și moldoveni din Basarabia și Bucovina de Nord au fost deportați forțat în Kazahstan. Istoricii estimează că numărul total al celor trimiși în regiunile kazahe variază între 40.000 și 50.000 de persoane.

Deportații au fost repartizați în special în regiunile stepice din nordul și centrul Kazahstanului – Karaganda, Pavlodar, Akmolinsk/Astana și Kustanai.