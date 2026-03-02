Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks. Pe obiectiv este arborat steagul Rusiei

Ungaria a trimis armata la Centrala Nucleară de la Paks, aflată la 200 de kilometri distanță de România, întărind, totodată, prezența militară la toate obiectivele de importanță critică, transmite presa maghiară de stat. Sâmbătă, premierul suveranist Viktor Orban, aflat în plină campanie electorală, a anunțat ridicarea cu un nivel a alertei teroriste din Ungaria, în contextul războiului din Iran.

Jurnalul de știri al postului național de televiziune M1 a prezentat duminică vizita făcută de ministrul Apărării, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, la Centrala Nucleară de la Paks, ”unde s-a consultat cu conducătorul organizaţiei de apărare a obiectivului şi cu comandanţi militari”.

”Am dispus securizarea a 20, apoi a încă 40 de puncte, iar mâine voi convoca o şedinţă de coordonare în cadrul căreia vom decide întărirea securităţii altor puncte, iar în acelaşi timp măsurile vor fi deja puse în aplicare”, a declarat ministrul, potrivit Hirado, agenția de presă a televiziunii publice.

Vizita ministrului apărării la Paks a avut loc după ce guvernul a decis consolidarea prezenţei militare la infrastructurile energetice de importanţă critică. La Paks au fost detaşate trupe din cadrul Comandamentului pentru Operaţiuni Speciale şi din regimentul de genişti pirotehnişti, mai spune sursa citată.

Steagul Rusiei, arborat alături de cel al Ungariei pe noul reactor nuclear în construcție

Ungaria extinde în prezent Centrala Nucleară de la Paks cu ajutorul Rusiei. Situată la 100 de kilometri sud de Budapesta, centrala nucleară de la Paks a fost construită în anii ’80 de ruşi şi furnizează aproape 40% din necesarul de electricitate al Ungariei.

În luna decembrie 2014, Rusia şi Ungaria au semnat contractul pentru construcţia a două noi unităţi la centrala nucleară de la Paks, fiecare cu o capacitate de 1,2 GW. Conform calendarului iniţial, construcţia ar fi urmat să înceapă în 2018, iar prima unitate trebuia finalizată în 2025.

Pe 5 februarie 2026 a început turnarea fundației de beton a primei unități nucleare noi de la Paks, lucrările fiind efectuate de compania rusească nucelară de stat Rosatom. În imaginile făcute publice de autoritățile maghiare, pe obiectivul nuclear în construcție pot fi văzute, unul lângă, altul, steagurile Ungariei și Rusiei.