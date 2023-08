Kievul „încearcă să izoleze” soldații lui Putin pentru a stabili condițiile unor viitoare operațiuni de contraofensivă. Tactici similare au fost folosite în contraofensiva din Herson, anul trecut

În weekend, Kievul a revendicat responsabilitatea pentru atacurile asupra a două poduri – unul în Crimeea anexată de Rusia și unul în apropierea orașului portuar ucrainean Henicesk din regiunea Herson.

Podurile rutiere se află de-a lungul unor linii de comunicații terestre critice ale Rusiei, iar atacurile au determinat devierea traficului pe rute mai lungi, a declarat un thinktank cu sediul în SUA, citat de Sky News.

The Ukrainian Air Force launched at least 2 “Storm Shadow/SCALP” Cruise Missiles against both the Chongar and Henichesk Bridge today, which are 2 of 4 Land-Routes which connect the Kherson Region of Southern Ukraine and the Crimean Peninsula; the Missile which hit the Henichesk… pic.twitter.com/TqggPgW0Ll

— OSINTdefender (@sentdefender) August 6, 2023