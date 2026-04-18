Motorina, în continuă scădere. Prețul unui litru ar putea ajunge sub 31 lei în următoarele zile

Benzina și motorina continuă să se ieftinească. Noile prețuri de referință la carburanți pentru 18 – 21 aprilie au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Conform informației prezentate, un litru de benzină va costa 29,26 lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 13 bani. Totodată, motorina va costa 31,13 lei/ litru sau cu 29 de bani mai puțin.

Anterior, ANRE anunța că situația din Golful Persic continuă să exercite presiune asupra industriei petroliere la nivel global și determină autoritățile naționale să intervină prompt prin ajustarea cadrului normativ la noile realități.