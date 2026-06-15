Kos: Deschiderea primelor capitole de negociere, un avans important pentru Moldova și Ucraina

Uniunea Europeană marchează o etapă esențială în politica sa externă, prin deschiderea primului grup de capitole de negociere cu Republica Moldova și Ucraina. Declarația a fost făcută luni de comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care a menționat că luna viitoare vor fi deschise celelalte cinci clustere.

Înainte de ședința Consiliului Afaceri Externe de la Luxemburg, Marta Kos a declarat că deschiderea primului cluster de capitole reprezintă cel mai important avans pentru Moldova și Ucraina de la obținerea statutului de țări candidate în 2023. Decizia demonstrează că ambele state și-au îndeplinit angajamentele de reformă, a menționat Kos.

Comisara europeană a subliniat că, într-un proces bazat pe merit, Uniunea Europeană trebuie să își respecte promisiunile, atâta timp cât țările candidate obțin rezultate concrete.

În același timp, Marta Kos a anunțat închiderea a încă două capitole de negociere cu Muntenegru, care a finalizat până acum 16 din totalul de 35 de capitole.

Oficialul european a estimat că Muntenegru ar putea încheia negocierile de aderare până la finalul viitoarei președinții a Consiliului UE. Comisara europeană a precizat că în prezent se lucrează la redactarea tratatului de aderare pentru această țară, care va include anumite clauze pentru a garanta respectarea normelor comunitare pe termen lung.

Luni, la Luxemburg va avea loc cea de-a doua Conferință interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană. Reuniunea va marca deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1 – „Valori fundamentale”. Ulterior se va desfășura și cea de-a doua Conferință interguvernamentală Ucraina – UE, care va marca, de asemenea, deschiderea primului grup de capitole de negociere.