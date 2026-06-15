Strășeni: Tânărul de 20 de ani dispărut acum o lună, găsit strangulat într-o pădure

Tânărul de 20 de ani din Strășeni care a dispărut acum o lună a fost găsit strangulat într-o fâșie forestieră din extravilanul municipiului Strășeni.

„Astăzi, tânărul a fost găsit strangulat într-o fâșie forestieră din extravilanul municipiului Strășeni. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost îndreptat la expertiza medico-legală”, se arată într-un comunicat.

Pe data de 26 mai, Poliția a solicitat sprijinul cetățenilor pentru identificarea unui tânăr de 20 de ani din orașul Strășeni, care, în după-amiaza zilei de 18 mai, a plecat de acasă și nu s-a mai întors.