Kuleba: Am fugit din țara mea ca un hoț noaptea. Acuze la adresa lui Zelenski

Fostul ministru ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat pentru Corriere de la Sera că a plecat în Polonia în urma deciziei guvernului ucrainean de a interzice foștilor diplomați să părăsească țara.

„Niciodată nu m-am gândit că va trebui să fug din țara mea ca un hoț noaptea”, a spus el.

Potrivit lui Kuleba, decretul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu are legătură cu interdicția de a călători în străinătate pentru bărbații aflați la vârsta recrutării, deoarece foștii diplomați ucraineni nu sunt obligați să servească în armată. „Adevărul este că Zelenski și anturajul său nu vor să călătorim în străinătate și să spunem lucruri care, în opinia lor, ar putea contrazice linia guvernului”, consideră fostul ministru.

El a adăugat că nu se consideră a suferi de mania persecuției, dar și-a exprimat încrederea că decretul îi este destinat în mod special lui și altor diplomați. Kuleba a explicat că câștigă bani ținând discursuri în străinătate, unde este invitat, iar în aceste călătorii este „în general înclinat să apere guvernul nostru”.

„Dar în anumite cercuri, vechea mentalitate sovietică încă există, așa că, dacă pleci în străinătate ca cetățean liber, devii automat un agent care complotează să facă rău statului”, a remarcat fostul ministru.