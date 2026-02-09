La ce întrebări trebuie să răspundă moldovenii pentru a obține cetățenie română: Sunt 95 la număr

Imigranții care își doresc să obțină cetățenie româna sunt supuși unui test deloc ușor. Aceștia vor avea de răspuns la un set de 95 de întrebări care îi pot pune în dificultate, scrie presa română. Vezi cum arată testul.

Printre multe alte lucruri, imigranții care își doresc să obțină acest act vor avea de răspuns și la un set de întrebări destul de lung.

Întrebări la care trebuie să răspundă persoanele care își doresc cetățenie română

O fotografie ce conține o foaie plină cu întrebări a făcut înconjurul Internetului. Persoana care a publicat imaginea pe Facebook a explicat că întrebările sunt cele care se adresează, de obicei, imigranților ce își doresc să obțină cetățenie română.

Reacțiile nu s-au lăsat deloc așteptate atunci când au văzut cât de lungă este lista, dar și ce întrebări conține. După cum puteți observa în galeria foto a acestui articol, întrebările necesită documentare atât despre cultura românească, dar și despre tradițiile și obiceiurile din țara noastră.

Postarea a adunat numeroase aprecieri, dar și peste 600 de comentarii în care românii au ironizat testul pregătit de cei de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie.

„Nu merit cetățenia română“, a fost un comentariu.

„Sub stres, nu răspund nici la jumătate“, a scris o altă persoană.

„Ar trebui introdusă și întrebarea: <<Bă, tu știi cine sunt eu?>>“, a fost un alt comentariu.