La un ”pas” de pierderea alegerilor parlamentare, Maia Sandu atacă opoziția de la București: ”Simion susține agenda Moscovei!”

Maia Sandu cataloghează drept aberante acuzațiile de corupție electorală pe care i le-a adus George Simion, în urma alegerilor prezidențiale din România. PAS se află într-un moment insolit, fiind foarte aproape de pierderea alegerilor parlamentare, fapt ce naște atacuri disperate către dușmani imaginari de la București. Maia Sandu uită că de patru ani partidul său are zero realizări la guvernare, iar situația economică este dezastruoasă.

Precizările au fost făcute de președinta Maia Sandu pe parcursul celei mai recente ediții a podcastului “Raport”, realizat de jurnalistul Nicolae Chicu.

Nicolae Chicu: Au fost readuse în spațiul public acele acuzații ale lui Simion, precum că dumneavoastră i-ați furat victoria. Cum răspundeți acestor acuzații?

Maia Sandu: Cetățenii români din Republica Moldova au mers la vot, într-un număr destul de mare, și ați văzut că susținerea covârșitoare a fost pentru Nicușor Dan. Însă, dacă ne uităm la cifre, oricât de importanți ne credem, nu am avut cum să facem diferența. Diferența în turul doi al alegerilor prezidențiale a fost mult mai mare decât votul pe care l-au dat cetățenii din Republica Moldova.

Dincolo de asta, au existat niște acuzații total mincinoase despre corupție electorală, ceea ce este absolut aberant, iar cei care povestesc asta ar trebui să vină să ne spună cine a venit cu banii, cui i-a dat acești bani. Dimpotrivă, noi vedem că șoriștii – cei cumpărați de Șor, au fost îndemnați să voteze pentru un anumit candidat.

Ne pare rău de acest discurs fals, pentru că el nu face altceva decât să încerce să ne divizeze, iar asta este agenda Moscovei și a fost de secole, să ne separe de România. Și e păcat că aceste eforturi sunt susținute și de oameni din România.

Nicolae Chicu: La asta se adaugă declarația lui Simion potrivit căreia va face campanie împotriva dumneavoastră la alegerile parlamentare.

Maia Sandu: Eu nu candidez la aceste parlamentare, în primul rând. În al doilea rând, fiecare este liber să spună ce vrea, dar în special oamenii politici ar trebui să fie responsabili și să zică doar lucruri adevărate și nu informații false.