Lacurile Chișinăului, focare periculoase de paraziți și bacterii

Un nou semnal de alarmă este tras de autoritățile sanitare: lacurile din parcurile Capitalei nu sunt sigure pentru scăldat. Analize recente realizate de Centrul de Sănătate Publică au scos la iveală prezența paraziților intestinali, bacteriilor coliforme și vibrionilor în probele de apă prelevate din lacurile din zonele Valea Morilor, Valea Trandafirilor, La Izvor și Râșcani.

Conform Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, aceste lacuri nu au statut oficial de bazine autorizate pentru înot. Sunt umplute în principal cu ape pluviale și nu dispun de sisteme de filtrare sau curățare adecvată, ceea ce favorizează acumularea de nămol și proliferarea microorganismelor periculoase.

Medicii avertizează că scăldatul în aceste ape poate provoca o varietate de afecțiuni: de la infecții gastrointestinale acute până la boli mai grave precum holera, dizenteria sau intoxicații severe. Microbi precum vibrionii sunt periculoși și se manifestă rapid, mai ales în cazul copiilor, ale căror simptome (febră, diaree, vomă) pot degenera într-o deshidratare severă.

Pentru a preveni incidentele, se recomandă evitarea scăldatului și băii în aceste zone, iar Secția de salvare pe apă patrulează zilnic pentru a informa și îndruma cetățenii. Autoritățile fac apel la responsabilitate civic: înotul trebuie evitat în aceste lacuri, iar copiii trebuie supravegheați cu atenție atunci când se află în proximitatea zonelor acvatice.