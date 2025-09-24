Lagăr de groază la Edineț: exploatare și violență, pedepsite cu 20 de ani de închisoare

Un caz cutremurător de exploatare și abuz a ieșit la iveală în Edineț, unde un bărbat de 43 de ani a transformat propria fermă într-un adevărat lagăr. O victimă adultă a fost ținută ani la rând în condiții de coșmar, izolată complet, bătută și forțată să muncească fără nicio plată. Camera în care era închisă avea doar trei metri pătrați, iar accesul la telefon sau la libertate îi era complet interzis.

Drama nu s-a oprit aici. În 2022, același individ a adus la fermă o minoră — fiica concubinei sale — pe care a exploatat-o prin promisiuni false de plată. Copila a fost forțată să muncească fără drept de apel, trăind aceeași umilință ca victima adultă. Faptele scot în evidență un comportament criminal și o cruzime greu de imaginat.

După ani de teroare, justiția a intervenit. Instanța a decis o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatator, pedeapsă cumulată cu o condamnare anterioară. Judecătorii au considerat gravitatea faptelor drept o amenințare la adresa siguranței sociale și o dovadă a lipsei totale de remușcare a inculpatului.

Cazul arată cât de vulnerabili rămân oamenii în fața celor care profită de sărăcie și lipsă de protecție socială. De la izolarea brutală la minciunile cinice, victimele au fost tratate ca simple instrumente de muncă, într-o țară unde exploatarea rămâne un flagel greu de eradicat.

Societatea civilă cere pedepse exemplare și mecanisme de protecție mai eficiente pentru cei aflați în situații vulnerabile. Justiția, de această dată, a reacționat ferm, dar drama de la Edineț rămâne o amintire vie a faptului că sclavia modernă există chiar sub ochii noștri și lovește exact acolo unde statul este mai slab.