Laptele praf de la Nestlé și Danone suspect că ar fi contaminat cu cerulită, o toxină periculoasă pentru bebeluși

Noi acuzații vizează companiile Nestlé și Danone în scandalul european al formulelor de lapte praf pentru sugari contaminate cu cereulidă, o toxină considerată periculoasă pentru sănătatea bebelușilor. O investigație realizată de instituții media publice din Franța, Belgia și Elveția susține că producătorii ar fi gestionat cu întârziere retragerile produselor și notificarea autorităților europene, deși regulile impun raportarea rapidă a oricărui risc alimentar.

Ancheta publicată de Radio France, RTBF și RTS arată că problema ar fi pornit de la un ingredient furnizat de compania chineză CABIO Biotech și utilizat în producția unor formule pentru sugari fabricate de Nestlé, Danone și Lactalis, notează News.ro.

Contaminarea cu cereulidă a dus ulterior la retrageri de produse în mai multe state europene și a provocat îngrijorare în rândul părinților.

Potrivit investigației, Nestlé ar fi întârziat să informeze autoritățile europene despre contaminare, în timp ce anumite produse ar fi rămas pe rafturile magazinelor sau în locuințele consumatorilor înaintea lansării unor retrageri oficiale la scară largă.

Investigația care pune presiune pe marile companii alimentare

Jurnaliștii celor trei instituții media susțin că toxina cereulidă, care poate provoca vărsături și diaree și care este considerată deosebit de riscantă pentru sugari, a fost identificată într-un ingredient utilizat de mai mulți producători importanți de formule pentru bebeluși.

Conform investigației, Nestlé ar fi efectuat retrageri considerate „discrete” în Austria și Germania încă din 24 decembrie, înainte ca publicul să fie informat oficial despre amploarea problemei. În același timp, produse Danone ar fi fost retrase de la comercializare în luna ianuarie înaintea anunțurilor publice privind rechemările.

Ancheta mai arată că aproximativ 838.000 de cutii de lapte praf au fost blocate începând cu 26 decembrie la fabrica Nestlé din nordul Franței și în alte unități de producție.

Cronologia contaminării

Nestlé afirmase anterior că primele niveluri reduse de cereulidă au fost detectate la sfârșitul lunii noiembrie, în probe de produse analizate intern.

Compania spune că a încetat utilizarea tuturor amestecurilor care conțineau ulei de acid arahidonic furnizat de CABIO Biotech imediat după confirmarea contaminării, pe 24 decembrie.

Potrivit explicațiilor oferite de grup, furnizorul chinez a fost notificat pe 29 decembrie, iar testările au continuat până pe 3 ianuarie pentru stabilirea dimensiunii problemei. Retragerile publice au început ulterior pe 5 ianuarie.

Anchete judiciare și suspiciuni privind decesele unor sugari

Scandalul a atras și atenția procurorilor francezi. Procuraturile din Bordeaux și Angers au anunțat că au exclus existența unei legături între produsele retrase și moartea a doi sugari.

Totuși, un al treilea deces rămâne în continuare investigat. Potrivit Radio France, o altă anchetă deschisă în orașul Meaux a fost transferată ulterior la Paris.