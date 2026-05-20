Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la Festivalul Tradițiilor, pe strada pietonală Eugen Doga

Primăria Municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții capitalei la cea mai mare expoziție de ii și port popular din cadrul Festivalului Tradițiilor!

Pe 24 mai 2026, strada pietonală Eugen Doga devine locul unde tradiția, culoarea și emoția adună sute de familii, artiști și iubitori ai valorilor autentice.

Participă la Marea Tombolă „Familia Tradiției” și vino îmbrăcat în cămașă tradițională sau port popular alături de cei dragi!

Familiile și participanții se vor înregistra și vor intra automat în tragerea la sorți pentru premii și surprize speciale!

Tot aici vă așteaptă concursul interactiv „IA prinde culoare”, unde creativitatea transformă tradiția în adevărate opere de artă realizate live.

Premiile festivalului vor aduce bucurie pentru mai mulți câștigători:

10.000 lei

7.000 lei

5.000 lei

De asemenea, pentru participanți sunt prevăzute premii speciale, cadouri și multe surprize.

Pe 24 mai 2026, ia-ți familia, îmbracă ia și vino să trăiești frumusețea tradițiilor noastre într-o atmosferă plină de muzică, culoare și emoție.

Strada pietonală Eugen Doga, ra 12:00.

Intrarea este liberă!