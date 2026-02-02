Internațional

Legătura puternică și neștiută dintre Epstein și Putin, dezvăluită de FBI: Marele ajutor pe care i-l oferea liderului rus

Documentele recent făcute publice de Departamentul de Justiție al SUA arată că Jeffrey Epstein, finanțatorul american decedat, a fost descris ca „manager de averi” pentru președintele rus Vladimir Putin.

Fișierele, publicate vineri, includ și scrisori în care Epstein a discutat repetat posibilitatea de a se întâlni cu Putin, deși nu este clar dacă o astfel de întâlnire a avut loc vreodată.

Jeffrey Epstein, care a murit prin sinucidere într-o închisoare din New York în 2019 în timp ce aștepta judecata pentru acuzații federale de trafic sexual, a fost un finanțator bogat cu legături cu lideri de afaceri de top, politicieni și celebrități.

Materialele proaspăt lansate includ peste 3 milioane de pagini de documente, 180.000 de imagini, 2.000 de videoclipuri și sute de scrisori și e-mailuri personale ale lui Epstein, informează Kyiv Post.

E-mailuri sugerează întâlniri cu Putin

Epstein pare să fi explorat oportunități de întâlnire cu Putin; într-un e-mail din octombrie 2010, el a scris: „ai avut pe Putin pe barca ta??” către o persoană cu adresa de e-mail redată.

În alte scrisori, el a discutat despre posibilitatea de a se întâlni cu Putin și cu Thorbjørn Jagland, pe atunci Secretar General al Consiliului Europei și fost prim-ministru al Norvegiei, exprimându-și dorința de a discuta diferite subiecte, inclusiv economie și monede digitale.

„Manager de averi” pentru Putin

Un raport al FBI din 27 noiembrie 2017, bazat pe o sursă umană confidențială, afirmă explicit că Epstein „a fost manager de averi pentru președintele Vladimir Putin și a furnizat servicii similare președintelui Zimbabwe, Robert Mugabe.”

Anterior, Departamentul de Justiție al SUA a evidențiat legăturile lui Epstein cu executivi de top, celebrități, lideri politici, inclusiv cu președintele SUA de atunci, Donald Trump, și fostul președinte Bill Clinton.

