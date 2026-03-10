Legumele, fructele și ouăle s-au scumpit cel mai mult în februarie
Prețurile de consum în Republica Moldova au crescut în februarie 2026 cu 0,5% față de luna ianuarie, iar inflația anuală a ajuns la 5,1% comparativ cu februarie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.
De la începutul anului 2026, nivelul general al prețurilor s-a majorat cu 1,4% față de decembrie 2025.
Evoluția generală a prețurilor
|Indicator
|Valoare
|Inflație lunară (februarie 2026 vs ianuarie 2026)
|+0,5%
|Inflație de la începutul anului (vs decembrie 2025)
|+1,4%
|Inflație anuală (februarie 2026 vs februarie 2025)
|+5,1%
Evoluția prețurilor pe principalele grupe
|Grupă de produse și servicii
|Februarie 2026 vs ianuarie 2026
|Februarie 2026 vs februarie 2025
|Produse alimentare
|+1,4%
|+6,9%
|Bunuri nealimentare
|+0,6%
|+1,9%
|Servicii
|−1,0%
|+7,0%
Scumpirea produselor alimentare a avut cea mai mare contribuție la inflația lunară, în timp ce reducerea tarifelor la energie a dus la scăderea prețurilor la servicii.
Produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult
|Produs
|Creștere lunară
|Legume
|+11,5%
|Fructe
|+1,4%
|Ouă
|+1,1%
|Lapte și produse lactate
|+0,3%
|Pâine
|+0,3%
Pe termen anual, scumpirile sunt și mai mari:
|Produs
|Creștere anuală
|Ouă
|+30,6%
|Fructe
|+20,7%
|Legume
|+13,2%
|Ulei vegetal
|+8,9%
|Pâine
|+5,8%
|Lapte și produse lactate
|+4,3%
În același timp, zahărul s-a ieftinit cu 4,4% față de anul trecut.
Bunuri nealimentare: carburanții în creștere
|Produs
|Evoluție lunară
|Combustibili și carburanți
|+2,6%
|Motorină
|+5,8%
|Benzină
|+3,9%
|Medicamente
|+0,05%
|Confecții
|+0,1%
|Încălțăminte
|+0,04%
Pe termen anual însă, prețurile la carburanți sunt cu aproximativ 3,4% mai mici decât anul trecut.
Servicii: scăderi la energie
|Serviciu
|Evoluție lunară
|Gaze naturale
|−12,4%
|Energie termică
|−9,7%
|Transport de pasageri
|+2,3%
|Transport aerian
|+7,6%
|Apă și canalizare
|+1,7%
Reducerea tarifelor la gaze și energie termică a avut cea mai mare contribuție la scăderea prețurilor la servicii.
Serviciile care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an
|Serviciu
|Creștere anuală
|Apă potabilă și canalizare
|+19,7%
|Energie electrică
|+16,4%
|Alimentație publică
|+11,6%
|Transport de pasageri
|+6,8%
Inflația Moldovei comparată cu alte state
În februarie 2026, inflația lunară în Moldova (0,5%) a fost:
|Țară
|Inflație lunară
|Turcia
|3,0%
|Lituania
|1,1%
|Islanda
|0,9%
|Estonia
|0,8%
|Slovenia
|0,6%
|Republica Moldova
|0,5%
|Croația
|0,3%
|Bulgaria
|0,3%
|Georgia
|0,2%
|Macedonia de Nord
|0,2%
|Cehia
|−0,1%
|Cipru
|−0,1%
La nivel anual, Moldova (5,1%) are o inflație mai mică decât Turcia (31,5%), dar mai mare decât în mai multe state europene, precum Bulgaria, Estonia sau Slovenia.
|Țară
|Inflație anuală (%)
|Turcia
|31,5
|Islanda
|5,2
|Republica Moldova
|5,1
|Georgia
|4,6
|Croația
|3,8
|Lituania
|3,6
|Bulgaria
|3,3
|Estonia
|3,1
|Slovenia
|2,9
|Macedonia de Nord
|2,9
|Republica Cehă
|1,4
|Cipru
|0,1