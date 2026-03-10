Economie

Legumele, fructele și ouăle s-au scumpit cel mai mult în februarie

Prețurile de consum în Republica Moldova au crescut în februarie 2026 cu 0,5% față de luna ianuarie, iar inflația anuală a ajuns la 5,1% comparativ cu februarie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

De la începutul anului 2026, nivelul general al prețurilor s-a majorat cu 1,4% față de decembrie 2025.

Evoluția generală a prețurilor

IndicatorValoare
Inflație lunară (februarie 2026 vs ianuarie 2026)+0,5%
Inflație de la începutul anului (vs decembrie 2025)+1,4%
Inflație anuală (februarie 2026 vs februarie 2025)+5,1%

Evoluția prețurilor pe principalele grupe

Grupă de produse și serviciiFebruarie 2026 vs ianuarie 2026Februarie 2026 vs februarie 2025
Produse alimentare+1,4%+6,9%
Bunuri nealimentare+0,6%+1,9%
Servicii−1,0%+7,0%

Scumpirea produselor alimentare a avut cea mai mare contribuție la inflația lunară, în timp ce reducerea tarifelor la energie a dus la scăderea prețurilor la servicii.

Produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult

ProdusCreștere lunară
Legume+11,5%
Fructe+1,4%
Ouă+1,1%
Lapte și produse lactate+0,3%
Pâine+0,3%

Pe termen anual, scumpirile sunt și mai mari:

ProdusCreștere anuală
Ouă+30,6%
Fructe+20,7%
Legume+13,2%
Ulei vegetal+8,9%
Pâine+5,8%
Lapte și produse lactate+4,3%

În același timp, zahărul s-a ieftinit cu 4,4% față de anul trecut.

Bunuri nealimentare: carburanții în creștere

ProdusEvoluție lunară
Combustibili și carburanți+2,6%
Motorină+5,8%
Benzină+3,9%
Medicamente+0,05%
Confecții+0,1%
Încălțăminte+0,04%

Pe termen anual însă, prețurile la carburanți sunt cu aproximativ 3,4% mai mici decât anul trecut.

Servicii: scăderi la energie

ServiciuEvoluție lunară
Gaze naturale−12,4%
Energie termică−9,7%
Transport de pasageri+2,3%
Transport aerian+7,6%
Apă și canalizare+1,7%

Reducerea tarifelor la gaze și energie termică a avut cea mai mare contribuție la scăderea prețurilor la servicii.

Serviciile care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

ServiciuCreștere anuală
Apă potabilă și canalizare+19,7%
Energie electrică+16,4%
Alimentație publică+11,6%
Transport de pasageri+6,8%

Inflația Moldovei comparată cu alte state

În februarie 2026, inflația lunară în Moldova (0,5%) a fost:

ȚarăInflație lunară
Turcia3,0%
Lituania1,1%
Islanda0,9%
Estonia0,8%
Slovenia0,6%
Republica Moldova0,5%
Croația0,3%
Bulgaria0,3%
Georgia0,2%
Macedonia de Nord0,2%
Cehia−0,1%
Cipru−0,1%

La nivel anual, Moldova (5,1%) are o inflație mai mică decât Turcia (31,5%), dar mai mare decât în mai multe state europene, precum Bulgaria, Estonia sau Slovenia.

ȚarăInflație anuală (%)
Turcia31,5
Islanda5,2
Republica Moldova5,1
Georgia4,6
Croația3,8
Lituania3,6
Bulgaria3,3
Estonia3,1
Slovenia2,9
Macedonia de Nord2,9
Republica Cehă1,4
Cipru0,1
