Legumele, fructele și ouăle s-au scumpit cel mai mult în februarie

Prețurile de consum în Republica Moldova au crescut în februarie 2026 cu 0,5% față de luna ianuarie, iar inflația anuală a ajuns la 5,1% comparativ cu februarie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică.

De la începutul anului 2026, nivelul general al prețurilor s-a majorat cu 1,4% față de decembrie 2025.

Evoluția generală a prețurilor

Indicator Valoare Inflație lunară (februarie 2026 vs ianuarie 2026) +0,5% Inflație de la începutul anului (vs decembrie 2025) +1,4% Inflație anuală (februarie 2026 vs februarie 2025) +5,1%

Evoluția prețurilor pe principalele grupe

Grupă de produse și servicii Februarie 2026 vs ianuarie 2026 Februarie 2026 vs februarie 2025 Produse alimentare +1,4% +6,9% Bunuri nealimentare +0,6% +1,9% Servicii −1,0% +7,0%

Scumpirea produselor alimentare a avut cea mai mare contribuție la inflația lunară, în timp ce reducerea tarifelor la energie a dus la scăderea prețurilor la servicii.

Produsele alimentare care s-au scumpit cel mai mult

Produs Creștere lunară Legume +11,5% Fructe +1,4% Ouă +1,1% Lapte și produse lactate +0,3% Pâine +0,3%

Pe termen anual, scumpirile sunt și mai mari:

Produs Creștere anuală Ouă +30,6% Fructe +20,7% Legume +13,2% Ulei vegetal +8,9% Pâine +5,8% Lapte și produse lactate +4,3%

În același timp, zahărul s-a ieftinit cu 4,4% față de anul trecut.

Bunuri nealimentare: carburanții în creștere

Produs Evoluție lunară Combustibili și carburanți +2,6% Motorină +5,8% Benzină +3,9% Medicamente +0,05% Confecții +0,1% Încălțăminte +0,04%

Pe termen anual însă, prețurile la carburanți sunt cu aproximativ 3,4% mai mici decât anul trecut.

Servicii: scăderi la energie

Serviciu Evoluție lunară Gaze naturale −12,4% Energie termică −9,7% Transport de pasageri +2,3% Transport aerian +7,6% Apă și canalizare +1,7%

Reducerea tarifelor la gaze și energie termică a avut cea mai mare contribuție la scăderea prețurilor la servicii.

Serviciile care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an

Serviciu Creștere anuală Apă potabilă și canalizare +19,7% Energie electrică +16,4% Alimentație publică +11,6% Transport de pasageri +6,8%

Inflația Moldovei comparată cu alte state

În februarie 2026, inflația lunară în Moldova (0,5%) a fost:

Țară Inflație lunară Turcia 3,0% Lituania 1,1% Islanda 0,9% Estonia 0,8% Slovenia 0,6% Republica Moldova 0,5% Croația 0,3% Bulgaria 0,3% Georgia 0,2% Macedonia de Nord 0,2% Cehia −0,1% Cipru −0,1%

La nivel anual, Moldova (5,1%) are o inflație mai mică decât Turcia (31,5%), dar mai mare decât în mai multe state europene, precum Bulgaria, Estonia sau Slovenia.

Țară Inflație anuală (%) Turcia 31,5 Islanda 5,2 Republica Moldova 5,1 Georgia 4,6 Croația 3,8 Lituania 3,6 Bulgaria 3,3 Estonia 3,1 Slovenia 2,9 Macedonia de Nord 2,9 Republica Cehă 1,4 Cipru 0,1