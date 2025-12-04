Licitație sub așteptări: Ministerul Finanțelor nu reușește să plaseze titlurile de stat, iar randamentele cresc

Pe 2 decembrie, Ministerul Finanțelor a scos la licitație titluri de stat în valoare totală de 2,46 miliarde de lei, însă interesul investitorilor a fost mult sub nivelul estimat. Conform Băncii Naționale a Moldovei, emitentul nu a reușit să plaseze integral valorile mobiliare, în special cele cu maturitate de 364 de zile, unde cererea s-a situat la mai puțin de jumătate din ofertă. Situația indică o prudență accentuată pe piața financiară, în pofida semnalelor privind o inflație în scădere în anii următori.

Licitația s-a remarcat prin faptul că Ministerul nu a reușit să reducă randamentele la niciuna dintre maturitățile principale. Pentru titlurile pe 182 de zile, randamentul mediu a urcat la 9,49%, în creștere față de licitația precedentă, semn că investitorii cer compensații mai mari pentru blocarea capitalului pe termen mediu. Titlurile cu scadență de un an au înregistrat, la rândul lor, o creștere a randamentului mediu până la 9,40%, o evoluție care arată dificultățile statului de a atrage lichiditate în condiții avantajoase.

Segmentul valorilor mobiliare pe 91 de zile a avut cel mai slab rezultat. Deși Ministerul a majorat oferta la 80 de milioane de lei, cererea a fost de aproape patru ori mai mică, însumând doar 22,12 milioane de lei. Statul a acceptat integral ofertele depuse, păstrând un randament mediu de 3,03%, identic cu cel din licitația anterioară. Rezultatele confirmă că investitorii preferă maturitățile mai lungi doar atunci când randamentele sunt suficient de ridicate pentru a compensa riscurile percepute.

În zona titlurilor pe 182 de zile, investitorii s-au arătat mai activi: cererea a depășit ușor oferta de 1,6 miliarde de lei, ajungând la 1,68 miliarde. Ministerul a plasat întreaga sumă solicitată, însă randamentele au rămas ridicate — minim 9,25%, maxim 9,54%, iar mediu 9,49%. Evoluția arată că, deși există lichiditate pe piață, investitorii nu sunt dispuși să o blocheze decât în condiții de câștig clar favorabil.

Cea mai sensibilă zonă rămâne cea a titlurilor pe un an. Deși Ministerul Finanțelor a majorat oferta la 1,7 miliarde de lei, cererea s-a oprit la doar 778,23 milioane, marcând un deficit semnificativ de interes. Randamentele minime și maxime – 9,26% și 9,45% – confirmă presiunea asupra costurilor de finanțare ale statului. Brokerii intervievați de Infotag susțin că incertitudinile economice și neîncrederea în evoluția pieței obligă investitorii să rămână rezervați, chiar dacă BNM prognozează pentru 2026 o inflație de doar 4,3%.

Eșecul parțial al acestei licitații pune din nou în lumină provocările Ministerului Finanțelor în atragerea de resurse interne la costuri sustenabile. Cu randamente care rămân ridicate și cu o cerere volatilă, statul este forțat să concureze mai agresiv pentru lichiditatea din piață, ceea ce complică strategia de finanțare a deficitului și crește presiunea asupra bugetului public.