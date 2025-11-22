Liderii europeni reafirmă sprijinul pentru o pace durabilă în Ucraina

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, și-au reafirmat sprijinul ferm pentru Ucraina în eforturile de a ajunge la o pace durabilă. Mesajul a fost transmis în cadrul unei convorbiri telefonice comune cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, după ce liderul ucrainean a primit un proiect de plan de pace elaborat de Statele Unite.

Guvernul Germaniei a anunțat că, în cadrul convorbirii telefonice, cei patru lideri au salutat eforturile Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina, subliniind angajamentul față de suveranitatea țării și intenția de a oferi garanții de securitate.

De asemenea, au convenit că orice acord care afectează Europa, UE sau NATO trebuie să fie aprobat de partenerii europeni sau să aibă consensul aliaților.

Liderii s-au angajat să continue eforturile pentru a proteja interesele vitale ale Europei și Ucrainei pe termen lung, inclusiv garantarea că linia de contact va servi drept bază pentru orice acord și că armata ucraineană va rămâne capabilă să apere suveranitatea țării.

Planul de pace, al cărui conținut a fost dezvăluit săptămâna aceasta de publicația Axios, cuprinde 28 de puncte și ar fi fost elaborat în urma unor consultări ruso-americane, în special între emisarul prezidențial american, Steve Witkoff, și emisarul economic prezidențial rus, Kirill Dmitriev. Aceste discuții s-au desfășurat fără ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie informați.

Conform sursei citate, planul propune cedarea regiunilor Donețk și Lugansk către Rusia, recunoașterea anexării Crimeii, renunțarea temporară a Ucrainei la aderarea la NATO, acceptarea limbii ruse ca limbă oficială și acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ruse. În schimb, Ucraina ar primi garanții de securitate din partea statelor europene și a SUA, iar Moscova ar restitui părți din regiunile Zaporojie și Herson. Rusia s-ar angaja prin lege să nu atace Ucraina sau alte țări europene.