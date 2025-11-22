Parlamentul promite soluții pentru ca fiecare femeie din Moldova să fie în siguranță

Femeile și fetele din Moldova trăiesc în continuare sub riscul violenței în bază de gen, al discriminării și al inegalității economice. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a arătat încrezător că autoritățile vor reuși să depășească această „moștenire dureroasă a trecutului” și a subliniat că o societate nu poate aspira la un loc printre țările civilizate dacă nu învață să aibă grijă de oamenii săi.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei mese rotunde găzduite de Parlament, în marja reuniunilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Igor Grosu a amintit că ratificarea Convenției de la Istanbul de către Republica Moldova a reprezentat un semnal clar al toleranței zero față de orice formă de violență împotriva fetelor și femeilor. El a menționat că măsurile de combatere a violenței domestice și protecția victimelor rămân priorități pentru Parlament.

Una dintre aceste măsuri a fost deschiderea, în anul 2023, a primului Serviciu Integrat Regional pentru victimele violenței sexuale, la Ungheni. Aici, victimele violenței sexuale pot beneficia de asistență medicală, legală, psihologică și socială într-o singură locație.

„Vă asigur de toată deschiderea Parlamentului și a întregii guvernări pentru a găsi soluții de durată, astfel încât fiecare femeie și fată din Moldova să fie în siguranță”, a declarat președintele legislativului de la Chișinău.

Vicepreședinta Doina Gherman a subliniat că legile și politicile elaborate de parlamentari trebuie să aibă impact pe termen lung, să fie strategice și eficiente. „Convenția de la Istanbul ne oferă o foaie de parcurs. Acum este de datoria noastră să transformăm această foaie de parcurs în realitate pentru fiecare femeie – prin consecvență, viziune și, desigur, prin finanțare adecvată”, a adăugat parlamentara.

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice, cunoscută ca și Convenția de la Istanbul, este cel mai cuprinzător instrument juridic internațional în acest domeniu. Parlamentul Republicii Moldova a votat ratificarea documentului pe 14 octombrie 2021.