Limitarea activității „Inimii Moldovei”: Vlah cere sprijin internațional

Partidul Republican „Inima Moldovei” a lansat un apel către observatorii naționali și internaționali, precum și către corpul diplomatic acreditat la Chișinău, semnalând ceea ce consideră a fi abuzuri din partea autorităților în raport cu formațiunea.

Într-o adresare semnată de președinta partidului, Irina Vlah, se menționează că după avertizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC), Ministerul Justiției a depus un demers la Curtea de Apel Centru pentru limitarea activității partidului, fără a aștepta decizia instanței de judecată pe marginea contestației depuse.

„Atât în cazul deciziei CEC, cât și a demersului Ministerului Justiției avem de a face cu o gravă încălcare a principiului prezumției nevinovăției”, se arată în mesaj.

Potrivit reprezentanților formațiunii, juriștii partidului nu au avut acces imediat la copia adresării Ministerului Justiției, ceea ce ar îngreuna dreptul la apărare.

Partidul Republican „Inima Moldovei” afirmă că există riscul ca decizia de limitare a activității să fie luată în lipsa părții vizate și solicită monitorizarea atentă a acestui caz, invocând posibile precedente periculoase pentru democrația din Republica Moldova.

Ministerul Justiției și CEC nu au comentat deocamdată acuzațiile aduse.

Amintim că Ministerul Justiției a depus pe 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Republican „Inima Moldovei”. Instituția a solicitat limitarea activității partidului pe un termen de 12 luni.