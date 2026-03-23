ANRE propune noile tarife la lumină. Cât ar urma să achite consumatorii

Prețurile la energia electrică livrată cetățenilor R. Moldova ar urma să fie micșorate cu doar câțiva bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a elaborat proiectele de hotărâre care ar urma să fie examinate la următoarele ședințe ale ANRE.

Astfel, consumatorii „Premier Energy” ar urma să achite 3,56 lei/kWh, ceea ce reprezintă o micșorare a tarifului cu 3 bani. Consumatorii „FEE Nord” ar urma să achite 3,95 lei/kWh sau cu 5 bani mai puțin.

Acum câteva săptămâni, „Premier Energy” și „FEE Nord” solicitau de la ANRE majorarea tarifului la lumină până la 3,83 lei/kWh și, respectiv, 4,32 lei/kWh.