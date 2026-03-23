Actualitate

ANRE propune noile tarife la lumină. Cât ar urma să achite consumatorii

Timpul.md 23 martie 2026
0 0

Prețurile la energia electrică livrată cetățenilor R. Moldova ar urma să fie micșorate cu doar câțiva bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a elaborat proiectele de hotărâre care ar urma să fie examinate la următoarele ședințe ale ANRE.

Astfel, consumatorii „Premier Energy” ar urma să achite 3,56 lei/kWh, ceea ce reprezintă o micșorare a tarifului cu 3 bani. Consumatorii „FEE Nord” ar urma să achite 3,95 lei/kWh sau cu 5 bani mai puțin.

Acum câteva săptămâni, „Premier Energy” și „FEE Nord” solicitau de la ANRE majorarea tarifului la lumină până la 3,83 lei/kWh și, respectiv, 4,32 lei/kWh.

Cuvinte cheie
0 0
Photo of Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *