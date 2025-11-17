Primarul Chișinăului: Consumul de droguri a scăpat de sub control și amenință tinerii

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, avertizează că problema consumului de droguri în Republica Moldova a ajuns la un nivel îngrijorător.

Potrivit edilului, fenomenul a scăpat de sub control și riscă să devină un pericol național dacă nu se va interveni imediat.

„Nu mai vorbim doar despre câteva cazuri izolate. Consumul și distribuția s-au răspândit chiar în preajma instituțiilor educaționale”, a subliniat Ion Ceban într-o emisiune TV.

Potrivit primarului, sunt necesare acțiuni ferme și coordonate. Primăria Chișinău este gata să se implice, așa cum a făcut-o și până acum, dar atrage atenția că este necesară asumarea responsabilității și din partea Guvernului, Poliției și Procuraturii.

„Nu putem lăsa copiii, tinerii, familiile singure în fața acestui flagel”, a mai spus edilul.