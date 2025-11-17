Crearea PACCO, pusă pe pauză. Autoritățile așteaptă avizul Comisiei de la Veneția

Proiectul de lege privind comasarea Procuraturii Anticorupție cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate va fi examinat definitiv doar după ce Republica Moldova va primi avizul Comisiei de la Veneția. Anunțul a fost confirmat atât de reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cât și de responsabili din Ministerul Justiției.

Președintele CSP, Dumitru Obadă, a precizat că procurorii șefi ai celor două procuraturi specializate, membrii CSP și procurorul general interimar și-au prezentat pozițiile în cadrul discuțiilor. CSP nu a susținut inițiativa Guvernului precedent de comasare.

„Conceptual poate părea o idee inspirată, dar e nevoie de o analiză profundă a riscurilor pe termen scurt și lung. Noi am optat pentru consolidarea procuraturilor specializate și revizuirea competențelor acestora, nu pentru comasare”, a declarat Obadă.

Potrivit CSP, o eventuală reducere a competențelor și o specializare mai strictă ar fi soluții mai potrivite decât fuziunea celor două instituții.

Comisia de la Veneția se va întruni între 10 și 12 decembrie și va emite o opinie oficială asupra proiectului. Anterior, procurorii au semnalat o serie de riscuri legate de funcționarea noii structuri, care ar urma să poarte denumirea Procuratura Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO).

Ministerul Justiției a recomandat Parlamentului să revizuiască proiectul înainte de votul final. Guvernul precedent a propus fuziunea celor două procuraturi, nu lichidarea lor, argumentând că această soluție ar permite continuitatea investigațiilor.

Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari, a menționat că instituția pe care o conduce va ține cont de recomandările experților internaționali.

„Este o poziție instituțională. Am observat o îmbunătățire în lupta anticorupție, dar este nevoie de fortificarea instituțiilor abilitate. Așteptăm avizul Comisiei de la Veneția”, a declarat ministrul.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat recent la TV că Legislativul nu va lua o decizie finală înainte de opinia Comisiei de la Veneția. Experții europeni au criticat anterior graba cu care proiectul a fost adoptat în prima lectură, fără consultări publice extinse.

Fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase, crede că revenirea la acest proiect ridică semne de întrebare, dar consideră că, dacă va fi promovat în final, trebuie eliminată întreaga listă de incoerențe evidențiate anterior.

„Toate expertizele au scos în evidență numeroase deficiențe. Acestea trebuie remediate dacă reforma va fi promovată”, a conchis Tănase.