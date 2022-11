Locuitorii din Herson povestesc că armata Moscovei și-a incinerat morții la groapa de gunoi a orașului: „Mi s-a făcut greață când am simțit acel miros. Puteai să îl simți de la etajul 8”

Groapa de gunoi de la marginea orașului Herson oferă indicii vizibile cu privire la relatările localnicilor care afirmă că ocupanții ruși au incinerat aici trupurile neînsuflețite ale propriilor camarazi, relatează The Guardian.

Printre obiectele zărite între mormanele de gunoaie de către jurnaliștii britanici care s-au deplasat la fața locului se numără steaguri rusești, uniforme militare și căști ale soldaților ruși.

Încă din timpul verii, locuitorii orașului relatează că armata rusă le-a interzis accesul la groapa de gunoi, locul fiind apărat cu strictețe de soldați înarmați ai Kremlinului.

Mai mulți rezidenți le-au relatat jurnaliștilor de la The Guardian că motivul pentru secretomanie a fost că forțele de ocupație au folosit groapa de gunoi pentru a arunca aici și apoi a arde cadavrele camarazilor uciși în timpul bombardamentelor ucrainene și a luptelor duse în zonă.

De asemenea, locuitorii au relatat că au văzut camioane rusești transportând saci negri la groapa de gunoi pe care apoi i-au incendiat, aerul fiind apoi umplut de un miros îngrozitor de carne arsă.

„De fiecare dată când armata noastră i-a bombardat pe rușii de aici ei au mutat rămășițele la groapa de gunoi și i-au ars acolo”, a declarat Irina, o rezidentă în vârstă de 40 de ani, pentru jurnaliștii britanici.

„Rușii au venit cu un [camion] Kamaz plin cu gunoaie și cadavre amestecate și au descărcat. Credeți că cineva avea de gând să îi îngroape? Ei i-au aruncat și apoi gunoiul peste ei și asta a fost”, a relatat și un gunoier din Herson care a cerut să nu îi fie dat numele.

Însă, el a precizat că nu a văzut dacă trupurile aparțineau unor soldați sau civili.

„Am spus destule. Nu mi-e frică, dar lupt în acest război din 2014. Am fost în Donbas. Însă cu cât știi mai puține, cu atât dormi mai bine”, a mai adăugat el.

