Scandal și violențe după Bosnia – România. Suporterii români au fost bătuți de Armata bosniacă

Meciul dintre Bosnia și România, disputat la Zenica pentru calificările la Cupa Mondială, s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea gazdelor, dar atmosfera de pe stadionul Bilino Polje a fost una tensionată și violentă, mai ales în rândul suporterilor români, care au scandat „Serbia, Serbia”.

Încă de la sosirea în orașul bosniac, peste 500 de fani români au fost supuși unor controale excesive din partea autorităților bosniace, ceea ce a dus la o întârziere de 30 de minute la intrarea pe stadion. Unii dintre suporteri au reclamat chiar agresiuni din partea bosniacilor, iar tensiunile s-au intensificat la finalul partidei.​

După fluierul final, jucătorii României au venit în fața fanilor pentru a-i mulțumi pentru susținere, iar suporterii au aplaudat și au cântat, aprinzând chiar și câteva torțe. Totuși, haosul a izbucnit când ultrașii români au început să strige „Serbia, Serbia”, ceea ce a provocat reacția adversarilor, care au scandat xenofob „Țiganii, țiganii” și au atacat gardul despărțitor.​

Armata bosniacă a intervenit în forță în sectorul fanilor români, împingându-i și lovindu-i brutal pentru a-i face să se distanțeze de gardul care îi despărțea de suporterii adversari. Imaginile publicate de jurnaliști bosniaci arată scene violente, cu suporteri români bătuți și evacuați de pe stadion de poliția din Zenica.​

Românii au fost învinși în această seară cu scorul de 3-1 de către „Dragoni” în meciul important din grupa H a calificărilor pentru Cupa Mondială, însă după fluierul final a izbucnit haosul.

România, după a doua înfrângere în fața Bosniei, a ratat clasarea pe locul 2 în grupa pentru Cupa Mondială din 2026. În acest moment, „Tricolorii” vor termina sigur pe locul trei în grupa H, iar șansele de calificare sunt acum legate de barajul din martie, unde România va juca în deplasare.

Cele mai probabile adversare sunt Italia, Turcia, Ucraina și Polonia, dar scenariile pot fi modificate în ultima rundă a preliminariilor.