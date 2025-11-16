Ambasadoarea UE: Tinerii din Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european

Tinerii din Moldova sunt parte a prezentului și viitorului european, a transmis ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unui eveniment organizat ca activitate satelit a Forumului privind Extinderea Uniunii Europene din 18 noiembrie.

Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a menționat, la rândul său, că tinerii reprezintă o voce puternică a societății și sunt cei mai importanți ambasadori ai valorilor europene.

Forumul a reunit peste 100 de tineri din întreaga țară. Viceprim-ministra Gherasimov a subliniat că, în procesul de integrare europeană, Republica Moldova are nevoie de ideile, viziunea și implicarea acestora.

„Am întâlnit peste 100 de tineri, membri ai Eurocluburilor din întreaga țară. Le-am povestit despre realizările noastre pe agenda europeană și despre pașii pe care urmează să-i întreprindem în continuare. I-am încurajat să continuăm să facem echipă, împreună cu întreaga societate, pentru a mișca lucrurile din loc și pentru a promova valorile europene în fiecare comunitate”, a menționat Cristina Gherasimov.

Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a evidențiat în cadrul evenimentului că Republica Moldova a făcut pași importanți către Uniunea Europeană – prin reforme, dialog deschis și implicarea tinerilor și a societății civile.

„Pentru Uniunea Europeană, tinerii ca voi nu reprezintă doar viitorul, ci și prezentul. De aceea există programe precum Erasmus+, EU4Youth, stagii, instruiri și schimburi de experiență – pentru a vă ajuta să creșteți, să vă conectați și să deveniți lideri”, a declarat diplomata.

Iwona Piórko a adăugat că perioada de schimbare și progres pe care o trăim este „un moment al curajului, al unității și al încrederii în viitorul european al Moldovei”.

„Uniunea Europeană este ferm alături de Republica Moldova în această călătorie”, a reiterat ambasadoarea UE.

Forumul privind Extinderea Uniunii Europene va avea loc la Bruxelles pe 18 noiembrie. Inițiativa Comisiei Europene își propune să consolideze extinderea ca proiect politic, generațional și al întregii societăți. Gazda evenimentului este comisara europeană pentru extindere, Marta Kos.