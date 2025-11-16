O moldoveancă a fost găsită moartă într-o pădure de la marginea Romei, după ce și-a lăsat copiii la școală

Axenia Manoli, o moldoveancă de 31 de ani din Italia, a fost găsită moartă, vineri, într-o zonă împădurită de la periferia Romei.

Anchetatorii spun că pe corpul femeii nu au fost găsite semne vizibile de violență și se ia în calcul inclusiv ipoteza sinuciderii.

Potrivit sursei, despre tânără nu se mai știa nimic de joi dimineață, după ce își dusese cei doi copii la școală.

Totul s-a întâmplat în regiunea Cave, o zonă periferică a Romei.

O moldoveancă de 31 de ani, pe nume Axenia Manoli, a fost găsită moartă vineri dimineață pe via di Santa Maria del Monte, în zonele rurale din apropierea localității.

Potrivit relatării publicației Corriere della Sera, tânăra dispăruse joi, iar soțul depusese imediat o plângere la carabinieri. Conform verificărilor anchetatorilor, Manoli își dusese cei doi copii la școală, după care plecase cu mașina, o Toyota Yaris, care a fost găsită încuiată la aproximativ 200 de metri de cadavru. Pe trupul femeii, cel puțin pentru moment, nu au fost descoperite semne evidente de violență.

Anchetatorii refac ultimele ore din viața Axeniei Manoli

Printre ipotezele luate în calcul de carabinieri este în special cea a sinuciderii, dar se așteaptă rezultatele autopsiei pentru a obține mai multe informații privind ceea ce s-a întâmplat cu tânăra.

Axenia purta încă hainele în care fusese văzută cu o zi înainte, adică un hanorac roz, o pereche de colanți negri și pantofi sport albi, alături de geanta care a fost găsită lângă corp. În interior nu părea să lipsească nimic, iar tânăra avea încă asupra ei cheile mașinii.

În acest moment, atât motivul dispariției, cât și ce s-ar fi putut întâmpla în pădure rămân un mister. Parchetul va evalua orice investigație medico-legală, pentru a clarifica circumstanțele decesului.