Cum a fugit din Ucraina prietenul lui Zelenski, creierul afacerii din energie de 100 milioane dolari

Tymur Mindich, un cunoscut om de afaceri din Ucraina a plecat în Polonia cu un taxi de lux cu doar câteva ore înainte ca autoritățile să înceapă percheziții în ancheta de corupție declanșată, scrie RFE/RL.

Un reportaj realizat de Schemes, unitatea de investigații a Serviciului Ucrainean al RFE/RL, arată că Mindich a folosit TimeLux, o companie de transport de lux cu sediul în orașul vestic Lviv, și a părăsit Ucraina puțin după ora două dimineața, pe 10 noiembrie.

Schemes a aflat numărul de înmatriculare al mașinii de la surse din forțele de ordine care aveau acces la date despre trecerea frontierei de către Mindich și apoi a urmărit mașina prin intermediul postărilor de pe rețelele de socializare pentru a-i determina proprietarul.

Plecarea lui Mindich din Ucraina în orele de dinaintea raidurilor lansate de anchetatori a stârnit controverse. Organismul anticorupție din Ucraina a declarat că a descoperit o „operațiune la scară largă” care a expus corupție cu pagube de zeci de milioane de dolari în sectorul energetic.

Implicarea lui Mindich a provocat, de asemenea, controverse din cauza legăturilor sale anterioare cu personalități politice de top, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai multe persoane sunt implicate în Operațiunea Midas, o anchetă în curs de desfășurare lansată de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) ca o operațiune comună cu Parchetul Specializat Anticorupție. Aceste instituții au anunțat că au descoperit un complot care implică „o organizație criminală la nivel înalt” menită să „influențeze întreprinderi strategice din sectorul public, în special JSC «Energoatom», o companie de energie nucleară deținută de stat.

Cazul a zguduit Ucraina nu doar din cauza amplorii corupției, deoarece țara se află în război cu Rusia, ci și pentru persoanele bine conectate implicate.

Mindich este coproprietar al trupei de comedie Kvartal 95, pe care Zelenski o deținea și înainte de a candida la alegeri.

Afacerea a fost un vehicul important pentru ca Zelenski să câștige popularitate ca și comedian și actor înainte de a intra în politică. Mindich a fost de asemenea, partener de afaceri cu miliardarul Ihor Kolomoyskiy, care a susținut campania prezidențială a lui Zelenskiy din 2019 și care se află în arest preventiv din 2023 pentru acuzații de fraudă și spălare de bani.

O altă figură importantă implicată în acest caz este Herman Halushchenko, care a fost suspendat din funcția de ministru al Justiției pe 12 noiembrie. Anterior, a ocupat funcția de ministru al Energiei.

Fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, care este în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, și fostul viceprim-ministru Oleksiy Chernyshov, sunt, de asemenea, implicați în acest caz.

Umerov a negat implicarea. În iunie, împotriva lui Chernyshov au fost aduse acuzații separate de corupție.

Zelenski a lăudat ancheta anticorupție, în care anchetatorii au făcut deja 70 de descinderi spunând că „toate măsurile împotriva corupției sunt foarte necesare”.

Pe 12 noiembrie, ministrul Energiei, Svitlana Hrynchuk, și-a prezentat demisia, în urma unui apel al lui Zelenskiy ca aceasta să plece. Ea a insistat că nu a încălcat legea. Viktor Chumak, procuror militar șef în perioada 2019-2020 și procuror general interimar în 2020, a declarat anterior pentru Serviciul Ucrainean al RFE/RL că „este absolut imposibil (ca Mindich să plece din țară), fără a fi ajutat de ofițerii de aplicare a legii”, din cauza restricțiilor de călătorie impuse Ucrainei în timpul războiului.