Lovitură dură pentru fumători în Europa

Uniunea Europeană ia în calcul una dintre cele mai dure măsuri anti-fumat din ultimii ani: interzicerea țigărilor cu filtru și restricții severe pentru produsele cu nicotină, inclusiv pentru e-cigarette. Discuțiile sunt alimentate de poziția Comisiei înaintea COP11 a Convenției OMS pentru Controlul Tutunului, care va avea loc la Geneva între 17–22 noiembrie 2025. Acolo, statele vor dezbate, între altele, recomandarea de a interzice fabricarea, importul, distribuția și vânzarea țigaretelor cu filtru, pe motiv că filtrele creează deșeuri toxice și microplastice și nu aduc beneficii dovedite de sănătate.

La Bruxelles, tema filtrelor a revenit puternic pe agendă: surse europene și materiale de poziție indică faptul că executivul comunitar susține o linie dură la nivel OMS privind filtrele, ceea ce ar putea deschide drumul pentru transpuneri ulterioare în legislația UE (la următoarea revizuire a Directivei produselor din tutun). În paralel, revizuirea fiscalității pe tutun propusă în iulie 2025 urmărește să descurajeze consumul și să alinieze taxarea noilor produse cu obiectivele de sănătate publică.

Pe frontul țigărilor electronice, dezbaterea este intensă: unele state (precum Belgia) cer interdicții extinse sau au interzis deja țigările electronice de unică folosință, iar organizații și eurodeputați presează pentru reguli mai dure. Există, totodată, voci critice care avertizează că un eventual „pachet maximalist” la COP11, care să echivaleze toate produsele cu nicotină, ar ignora principiile reducerii riscurilor. Până acum, însă, nu există o decizie UE de interzicere totală a e-cigaretelor la nivelul întregului bloc — scenariul este în discuție și depinde de negocieri și de proceduri legislative ulterioare.

Dacă linia dură privind filtrele va trece la Geneva, Bruxellesul mizează pe beneficii duble: mai puțini fumători și mai puține deșeuri — chiștoacele fiind printre cele mai răspândite deșeuri de pe plajele europene, iar filtrele pe bază de acetat de celuloză fiind încadrate la plastique de unică folosință în tot mai multe analize de politici publice. Interdicția filtrelor este susținută de argumente de mediu și sănătate, dar industria și o parte a experților contestă direcția, anunțând o bătălie dură în lunile următoare.

În concluzie: propunerile sunt reale, momentul cheie este COP11 (17–22 noiembrie, Geneva), iar o eventuală interdicție a țigaretelor cu filtru sau restricții radicale pentru e-cigarette în UE ar necesita pași legislativi clari după conferință. Până atunci, mesajul politic este limpede: obiectivul „generației fără tutun” rămâne prioritar, iar instrumentele — de la taxare la interdicții — sunt pe masa negocierilor.